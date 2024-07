L’aggiornamento del gioco di basket free-to-play per Nintendo Switch Sports è ora disponibile ed ecco cosa contiene

Dopo aver recentemente rivelato che il basket arriverà su Nintendo Switch Sports, Nintendo ha ora rilasciato ufficialmente un aggiornamento gratuito per il gioco.

Come già rivelato, include tre diverse modalità di gioco, tra cui partite PvP, competizione in solitario a tre punti e “battaglia a cinque punti”. Ciò include anche il supporto per il multiplayer locale e online.

Ecco tutti i dettagli, per gentile concessione della pagina di supporto di Nintendo. Oltre al basket, “sono stati risolti diversi problemi” per migliorare l’esperienza di gioco complessiva:

Ultimo aggiornamento: versione 1.5.0 (rilasciata il 9 luglio 2024)

Pallacanestro

Aggiunta la partita di basket. Può essere giocato in tutte le modalità: gioco globale, gioco locale e gioco con gli amici.

Totale

Molti problemi sono stati risolti per migliorare l’esperienza di gioco.

Come puoi vedere sopra, Nintendo ha anche caricato un nuovo trailer che mostra sia il basket che il golf. L’aggiornamento gratuito del golf è stato aggiunto a Switch Sports nel 2022.