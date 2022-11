L’aggiornamento del sistema Nintendo Switch 15.0.1 è ora disponibile, ecco le note complete sulla patch

Nintendo ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware per Switch, portando il sistema alla versione 15.0.1.

Questo risolve alcuni problemi, incluso uno che ha causato un codice di errore durante la riproduzione di DLC su una console che non è la tua console principale. Risolve anche un problema che impediva gli screenshot durante alcune scene di gioco in determinati giochi. E come al solito, viene fornito con miglioramenti generali della stabilità del sistema.

Ecco cosa è incluso tramite la pagina di supporto ufficiale di Nintendo:

Versione 15.0.1 (rilasciata il 31 ottobre 2022)

– Risolto un problema che causava il codice di errore: 2181-1000 durante la riproduzione di DLC da una console diversa dalla console principale.

– Risolto un problema che impediva gli screenshot durante alcune scene di gioco per alcuni giochi.

– Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza dell’utente.

Nintendo Dataminer cupola d’avena Dai un’occhiata più da vicino a questo ultimo aggiornamento e sembra che l'”elenco di parole errate” sia stato aggiornato:

Una frase volgare da dire a qualcuno “stai zitto” in katakana (ダ) è stata aggiunta all’elenco delle brutte parole giapponesi. Il browser web e le app di sistema che stai utilizzando sono stati aggiornati, possibilmente per correzioni di bug + stabilità. Altri moduli di sistema aggiornati includono bsdsockets, ns, am e nim. – Cupola di farina d’avena 🎃 (Cupola di farina d’avena) 1 novembre 2022

Questo aggiornamento segue la versione 15.0.0, rilasciata all’inizio di questo mese: