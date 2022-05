L’aggiornamento di Steam Deck riduce il rumore della ventola, ma a un costo

foto : valvola/kotaku

oggi, Valve ha rilasciato un aggiornamento molto atteso per il tuo laptop SteamOS 3.2 apporta molte modifiche divertenti sia al sistema operativo che al client Steam stesso, consentendo sia la riproduzione remota, modificando alcune immagini e l’interfaccia utente, sia la possibilità di cambiare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Devi essere molto dibattuto (scusate) sui capisaldi di Internet.

Fondamentalmente, un problema persistente con Steam Deck è stato che per evitare che questo Pocket PC si esaurisse, la ventola di solito funziona. E di solito intendo: tutti. a. Il. tempo. E ad alta voce! Bypassa facilmente l’acufene da metalli pesanti per suonare quel tanto che basta per ottenere effettivamente un tono udibile. Ci sono abituato (ho anche danni all’udito), ma gli altri non erano contenti.

Ispirato al rumore iFixit per vendere nuovi fan Vale a dire, se sei un’anima fai-da-te, sono facili da sostituire e offrono una soluzione molto più silenziosa. Ma per quelli di noi a cui non piace avere il dispositivo aperto, SteamOS 3.2 consente di modificare la curva della ventola, abbassandola in modo che il dispositivo non inizi a cantare nella sua gamma di mezzosoprano.

Ecco dove è probabile che le cose si surriscaldino (di nuovo, mi dispiace) online. Riducendo la velocità della ventola, il dispositivo si surriscalda. Quanto fa caldo? noi, giochi per computer cambiare misura fino a 10 gradi Celsius (cioè 18 cambiare ° in Freedom Units) qualche settimana fa in un solo esempio. È stato sufficiente per loro considerare questo aggiornamento come non valido dato il potenziale impatto sulla durata di Steam Deck.

foto : Kotaku

G/O Media potrebbe ricevere commissioni

fonderia digitale Era un po’ più preciso di prendere; In sostanza, la velocità della ventola, la temperatura e l’utilizzo si combinano per fornire risultati diversi. Quindi è probabile che tu veda aumenti di temperatura da 4° o 5° C fino a 10° C. Era la loro opinione (e la mia, a dire il vero), poiché questa è ancora entro le temperature di esercizio previste per il dispositivo, probabilmente non incontrerà alcun problema.

Questo non è molto diverso dalle discussioni sull’opportunità di lasciare il computer sempre acceso o spegnerlo quando non lo si utilizza. Come mi disse una volta un professore di scienze, “Il calore è reale”, quindi sì, far funzionare il dispositivo ad alte temperature non lo è niente. Ma tecnicamente, a meno che non stiamo spingendo il dispositivo a temperature per cui non è stato progettato per funzionare, perché dovremmo avere un problema?

Non voglio respingere questa discussione troppo in fretta. secondo vecchio opuscolo militare Sulla vita prevista dell’elettronica, 10 ° C possono metà Aspettativa di vita del dispositivo. Naturalmente, ci sono molti fattori da considerare che probabilmente saranno una discussione che continueremo ad avere su Twitter e Reddit.

Immagino che l’unico vero modo per scoprirlo sia acquistare una dozzina di piattaforme Steam e farle eseguire la stessa scena in qualcosa come Film Cyberpunk 2077 Per quattro o cinque anni, imposta metà sulla curva della ventola inferiore e l’altra metà per utilizzare le impostazioni originali. Vedremo poi quale muore per primo. Fino a quando questa scienza non sarà realizzata, probabilmente è meglio lasciare le vecchie impostazioni della curva della ventola se il suono non è così importante per te. È probabile che ti imbatti in un pozzo di opinioni e fatti, pieno di aneddoti e matematici di Internet su questo dettaglio. Fino a quando non avremo due anni nella vita di Steam Deck e inizieremo a vedere i risultati effettivi, non sapremo in un modo o nell’altro.

Lascio alla sezione commenti per assumere rispettosamente ulteriori discussioni.

Correzione 27/05/2022 13:45 ET: L’errore del mio account è stato corretto.