L’aggiornamento estivo gratuito di Hogwarts Legacy è stato dettagliato

Warner Bros. Dettagli dell’aggiornamento estivo gratuito per Hogwarts Legacy.

Lanciato il 6 giugno, la caratteristica principale dell’aggiornamento è l’introduzione della modalità foto, che ha lasciato emozionati alcuni fan deludente.

L’aggiornamento includerà anche il rilascio multipiattaforma di contenuti PlayStation esclusivi come la missione del negozio di Hogsmeade infestato.

Non c’è bisogno di Revelio qui! Condividiamo tutti i dettagli sul prossimo aggiornamento estivo. Preparati a tuffarti di nuovo nella magia #HogwartsLegacy Il 6 giugno! pic.twitter.com/85SkKQK8ii – L’eredità di Hogwarts (@HogwartsLegacy) 30 maggio 2024

A marzo, il community manager di Avalanche, Chandler Wood, ha fornito un aggiornamento sui piani dello studio per l’aggiornamento estivo nel tentativo di “stabilire alcune aspettative”.

“Siamo entusiasti che siate tutti entusiasti dell’aggiornamento gratuito di Hogwarts Legacy quest’estate”, ha scritto. “Ci piace vedere tutte le speculazioni e le speranze su ciò che farà parte di questo aggiornamento e, anche se non siamo ancora pronti a parlarne, voglio stabilire alcune aspettative su ciò su cui stiamo lavorando.

“La nostra formulazione originale di ‘aggiornamenti e funzionalità aggiuntive del gioco’ era molto intenzionale. Questo aggiornamento è un piccolo modo per mostrare il nostro apprezzamento ai nostri giocatori per la straordinaria accoglienza riservata al gioco.

Hogwarts Legacy è stato il gioco più venduto del 2023, battendo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La Warner ha dichiarato a gennaio di aver venduto 24 milioni di copie.