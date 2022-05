Laker rivela le immagini del nuovo gioco “Silent Hill”?

Il trattamento è caduto con un colpo da Alan Wake Informazioni correlate nell’ambito del dodicesimo anniversario del gioco. Insieme alle notizie Alan Wake 2E Alan Wake rimasterizzato Arriverà su Nintendo Switch. Oltre a quelli che lo stavano aspettando Alan Wake serie TVTuttavia, Remedy è finalmente riuscito a concludere un accordo per realizzare la serie.

Per cominciare, verranno rilasciati Epic Games Publishing e Remedy Alan Wake rimasterizzato In arrivo su Switch tramite il Nintendo eShop questo autunno. La versione Switch sarà solo digitale e verrà eseguita in modo nativo sul dispositivo. Maggiori informazioni sul porting verranno rilasciate nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda la serie TV di Alan Wake, Remedy ha collaborato con AMC per dare finalmente vita alla serie. Secondo il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, L’aria condizionata ha ancora “molta strada da fare” prima dell’inizio della produzione, ma almeno è un buon punto di partenza.

Alla fine, Remedy ha colto l’occasione Alan WakeIl 12° anniversario della pubblicazione di un nuovo video, così come un nuovo concept artistico in futuro Alan Wake 2! “Tutto con proprio adesso mi sveglio 2 Lo sviluppo sta andando davvero bene. “Siamo in piena produzione, abbiamo molto materiale e gran parte del gioco può essere giocato”, ha affermato Sam Lake di Remedy.

Tuttavia, ci sono alcuni ostacoli per coloro che sperano di vedere di più del gioco Più tardi quest’estate. “Ma abbiamo parlato negli ultimi due mesi e abbiamo preso una decisione qui a Remedy, insieme al nostro grande editore Epic Games, che non mostreremo nulla di grande quest’estate”.

“La creazione di una demo o di un trailer adeguato e rifinito richiede molto sforzo e possono richiedere diversi mesi di lavoro che potrebbero annullare lo sviluppo”, continua Lake. “Riteniamo di aver continuato lo slancio e vogliamo assicurarci di realizzare il miglior e primo gioco horror di sopravvivenza per Remedy. Non vogliamo distogliere la squadra da quell’obiettivo, quindi continueremo ad andare avanti e fornire una grande esperienza di gioco, purtroppo dovrai aspettare ancora un po’ per una demo e un trailer.

Nel frattempo, Remedy ha svelato l’arte del suddetto concept, che potete vedere di seguito. Alan Wake 2 In sviluppo per il 2023.