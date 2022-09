L’allenatore dei Texas Longhorns Steve Sarkissian dice che Nick Saban dell’Alabama mi ha salvato la carriera

AUSTIN, TX – Steve Sarkissian non ha dimenticato e non lo farà.

Non c’è modo che possa, soprattutto non questa settimana con Nick Saban e No. 1 Crimson Tide in arrivo in città.

Per la maggior parte del mondo del football universitario, Saban è l’uomo che ha portato l’Alabama a sei fantastici campionati nazionali, l’uomo che ha trasceso il football universitario in una miriade di modi diversi e l’uomo che ha costruito una dinastia che lo sport potrebbe non piacere. Ci rivedremo presto.

Ma per Sarkissian, Saban è semplicemente l’uomo che “ha salvato la mia carriera”.

Sarà una partita importante come lo sarà per il Texas quando l’Alabama visiterà il DKR-Texas Memorial Stadium sabato – e una partita importante per Sarkissian per dimostrare che i Longhorns sono sulla strada giusta dopo aver sofferto una stagione persa nella sua prima anno in carica – dice che sarà per sempre in debito con il suo capo, il vecchio.

“L’ho detto molte volte, ma non sarei l’allenatore del Texas senza Nick Saban”, ha detto Sarkissian a ESPN. “Mi ha dato una possibilità quando ho lottato per ottenere un colloquio, indipendentemente dal lavoro. Ci sono stati giorni in cui ho pensato: ‘Amico, non sarò mai più un capo allenatore. Non sarò mai più il mio coordinatore offensivo . Non avrò mai un altro lavoro.'”

“Ma l’allenatore Saban ha colto l’occasione quando avevo bisogno che qualcuno credesse di nuovo in me”.

I problemi di Sarkissian con l’alcol erano ben documentati e portarono alla sua espulsione per cinque partite dalla USC nella stagione 2015, quando l’allora direttore atletico Pat Haden disse che “il comportamento di Sarkissian non soddisfa gli standard della USC” e che Sarkissian “non era in buona salute” . Sarkissian ha parlato apertamente del suo alcolismo e dice di non aver fermato nulla ai suoi giocatori del Texas.

“Sono onesto con i miei giocatori”, ha detto Sarkissian. “Sono davvero aperto. Sono davvero onesto”. “Sto condividendo la mia storia su dove ero nella mia carriera quando avevo 33 o 34 anni come capo allenatore all’Università di Washington, poi sono stato licenziato pubblicamente dalla televisione nazionale alla USC e poi mi sono trasferito in una struttura di cura per 30 giorni. “

Sarkissian aveva bisogno di una possibilità per ricostruire la sua carriera e non c’era posto migliore per farlo dell’Alabama sotto Saban, che ha contribuito a far rivivere più di alcuni allenatori.

“Sark è colui che ha fatto questo lavoro”, ha detto Saban a ESPN. “Lo abbiamo supportato e ci siamo assicurati di avere le risorse e le persone giuste per aiutarlo, come abbiamo fatto con tanti altri. Ma, ascolta, ha salvato la sua carriera facendo un ottimo lavoro per noi e riabilitandosi professionalmente, e io non lo sono solo parlando di cose a livello personale, ma personalmente. La professionalità in un modo davvero positivo che ha avuto un grande impatto sul nostro programma e ci ha aiutato a raggiungere il successo qui. “

Saban ha infatti colto due occasioni su Sarkeesian, che ha aperto la stagione del Longhorn con una vittoria per 52-10 sulla Louisiana Monroe. Il primo è arrivato quando Saban ha nominato Sarkissian come analista offensivo poco prima dell’inizio della stagione 2016, che è stata una completa sorpresa per Sarkissian. In effetti, in quella stagione si era già impegnato a far parte del team di trasmissione Fox e non aveva piani (o opportunità) per allenarsi.

Quell’estate era nel campus dell’Alabama come parte del suo piccolo tour dove trascorse del tempo con i Jacksonville Jaguars, i Tampa Bay Buccaneers e gli Atlanta Falcons dalla parte della NFL e la Florida e l’Alabama dalla parte del college.

Tuscaloosa sembra essere la sua ultima tappa.

“Passavo da tre a cinque giorni dappertutto, solo cercando di sfruttare il punto in cui i miei amici si stavano allenando e cercando di rimanere in contatto con il gioco”, ha detto Sarkissian. “Non ho mai avuto agosto prima d’ora in cui non sono stato in un campo di addestramento”. Uno dei motivi principali per cui è mai andato in Alabama è stato per riconnettersi con il vecchio amico Lynn Kevin, il coordinatore offensivo di Tide. Erano insieme alla USC come Joint Offensive Coordinators sotto Pete Carroll e rimasero vicini.

Durante la visita di Sarkissian in Alabama, Saban guardava un nastro Sarkissian e disegnava commedie sulla lavagna.

Sarkissian ha raccontato: “Ogni giorno, era come, ‘Guarda questo, guarda questo e dimmi cosa ne pensi di questo, cosa ne pensi di quello.'” Coach Saban non si perde nulla. Ti prende sempre in mente”.

Alla fine, Sarkissian ha detto che Kevin era “una specie di eroe dietro a molte cose” e ha lanciato l’idea di entrare a far parte dello staff dell’Alabama come analista. Abbastanza sicuro, Saban gli ha offerto una posizione, ma Sarkissian non era sicuro di volerla accettare.

“Sono andato avanti e indietro e ho accettato di accettare il lavoro in Alabama, e questa è una delle migliori decisioni che abbia mai preso”, ha detto Sarkissian.

Non sapeva che avrebbe parlato di giocare nella partita del campionato nazionale più tardi quella stagione dopo che Saban ha rotto con Kevin dopo aver sconfitto Washington 24-7 nelle semifinali di football del college. Kevin stava progettando di rimanere nella partita di campionato dopo aver accettato di assumere la carica di presidente della Florida Atlantic, ma Saban aveva altre idee dopo aver visto Tide lottare in attacco nella vittoria sugli Huskies.

Steve Sarkissian ha offerto inaspettatamente il ruolo di coordinatore offensivo per Nick Saban contro Clemson nella partita per il titolo nazionale 2017. Tom Pennington / Getty Images

“Sicuramente una delle esperienze più uniche della mia carriera”, ha detto Sarkissian della sconfitta per 35-31 nel campionato nazionale contro Clemson.

Sarkissian era già stato nominato per succedere a Kevin, ma il suo primo incarico come coordinatore offensivo in Alabama è durato meno di due mesi. Ha lasciato il 7 febbraio per essere il coordinatore offensivo dei Falcons, in sostituzione di Kyle Shanahan, che è stato nominato capo allenatore dei San Francisco 49ers.Ma dopo due anni con Atlanta, Sarkissian è stato licenziato come parte di un cambiamento all’equipaggio dei Falcons.

Certo, Saban non era contento del rapido ritiro di Sarkissian, ma ha colto una seconda possibilità dopo che Mike Locksley ha lasciato per prendere il comando del Maryland dopo la stagione 2018 e poi ha lasciato bruscamente Dan Inos per essere il coordinatore offensivo di Miami. Sarkissian era pronto a rimanere nella NFL e accettare un lavoro come coordinatore offensivo degli Arizona Cardinals quando Saban chiamò di nuovo.

“Nella mia mente, sarei rimasto nella NFL, ma ho dovuto fare un passo indietro, guardarmi e dire: ‘Sai? Questo è un ragazzo che mi ha offerto un lavoro quando nessuno voleva nemmeno intervistarmi, ‘” disse Sarkissian. “Questo è il ragazzo che mi ha affidato la convocazione di una partita del campionato nazionale quando ero un opinionista tutto l’anno. Questo è il ragazzo che mi ha assunto come coordinatore offensivo e ho lasciato dopo pochi mesi… e mi chiama ancora per venire Indietro?’

“Ho sentito in quel momento che gli dovevo. Mi ha dato un ramoscello d’ulivo e non so quanto lo apprezzo davvero e quanto lo ammetto”.

Sotto la tutela di Sarkissian, il crimine dell’Alabama ha stabilito record. Tide ha registrato una media di 47,2 punti a partita nel 2019, seconda solo al campione nazionale LSU.

Dopo quella stagione, Sarkissian rifiutò le opportunità di allenatore in Colorado e Mississippi per rimanere in Alabama.

“Mi sono detto, sai, penso che ci sia un lavoro migliore per me e ho degli affari in sospeso”, ha detto Sarkissian. “Non abbiamo vinto un campionato nazionale. Eravamo abbastanza bravi. Avevamo abbastanza talento. Non ho fatto abbastanza bene. Era la cosa giusta per me, per il programma e per l’allenatore Saban rimanere un altro anno”.

Sarkissian sta diventando una merce più calda nel 2020 poiché Crimson Tide ha attraversato la stagione imbattuto in rotta verso un campionato nazionale, e lo ha fatto giocando l’intero programma SEC durante la stagione regolare colpita dal COVID. Tide si è classificato ancora una volta al secondo posto a livello nazionale per punteggio (48,5 punti a partita) con il quarterback a tempo pieno per il primo anno. Mac Jones Sulla strada per essere uno dei vincitori del primo round della competizione NFL e riceverlo Defonta Smith Vinci la Coppa Heisman. Hanno segnato più di 40 punti in 10 partite consecutive.

Con l’imminente partita di football del college, Sarkissian ha rifiutato l’opportunità di fare un colloquio per un lavoro come capo allenatore all’Auburn.

“C’erano due possibilità, ma non ha funzionato per me”, ha detto Sarkissian. “Ma poi è arrivato il Texas… troppo tardi.”

E molto rapidamente.

Il Texas ha annunciato la nomina di Sarkissian il 2 gennaio 2021, circa cinque ore dopo l’annuncio dell’uscita di Tom Hermann come allenatore.

“Poi mi sono sentito a mio agio”, ha detto Sarkissian. “Stavamo per giocare per un titolo nazionale e mi sentivo come se avessi realizzato ciò che dovevo all’allenatore Saban. Inoltre, era il Texas”.

Il programma Saban in Alabama è stato un paradiso per gli allenatori in cerca di una seconda possibilità, sia che fossero stati licenziati nelle precedenti soste per non aver vinto abbastanza o per altri motivi. Saban ha detto che le persone che hanno avuto una seconda possibilità avevano una cosa in comune.

Si erano impegnati ad aiutare se stessi.

“Ho dato possibilità a così tante persone e tutte hanno fatto un ottimo lavoro, sia che si trattasse di Lynn, che aveva un sacco di bagagli, o di Mike Loxley, che aveva un passato negativo, e poi di Sarek”, ha detto Saban. “Penso che le persone imparino molto a volte quando le cose vanno male, e questo le fa capire che ci sono alcuni cambiamenti che devono essere apportati.

“Non è stato perché gliel’ho detto. Lo hanno fatto da soli, hanno fatto un ottimo lavoro qui e hanno avuto la loro possibilità”.

I texani dovranno tornare alla ribalta nazionale dopo aver trascorso 12 anni consecutivi senza un campionato di conference. I Longhorns hanno avuto quasi tanti allenatori (quattro) quante stagioni vincenti (sei) negli ultimi dieci anni. Sarkissian sa che aspetto ha l’apice del football universitario. L’ho vista da vicino.

“È stato l’Alabama negli ultimi dieci anni e mezzo”, ha detto Sarkissian. “E alla fine della giornata, dobbiamo anche essere una di quelle squadre al vertice, ed è quello per cui ci sforziamo”.