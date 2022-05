L’allenatore dei vigili del fuoco dei Vegas Golden Knights Peter Debor dopo aver saltato i playoff per la prima volta

I Vegas Golden Knights hanno licenziato l’allenatore Peter Debore dopo non aver giocato i playoff per la prima volta nella loro breve storia.

“Vorremmo ringraziare Pete Debore per il suo impegno con il team dei Vegas Golden Knights nelle ultime tre stagioni”, ha dichiarato il direttore generale dei Golden Knights Kelly McCremon in una nota. “Da quando si è unito all’organizzazione, Pete e il suo staff ci hanno guidato attraverso alcune delle circostanze uniche e difficili che abbiamo vissuto da quando la nostra franchigia è entrata nella NHL. Dopo lunghe discussioni nelle ultime due settimane, crediamo che un nuovo allenatore ci metterà in gioco posizione migliore per avere successo la prossima stagione”.

DeBoer è stato il secondo allenatore nominato da Vegas nel 2019-20, dopo che l’allenatore Gerard Gallant era dietro la panchina nelle prime due stagioni della squadra nella NHL. DeBoer ha avuto un record di 98-50-12 nelle sue tre stagioni a Las Vegas, guidando i Golden Knights alla finale della Conference nel 2020 e al penultimo round dei playoff nel 2021, ma non è riuscito a raggiungere la finale della Stanley Cup in entrambe le stagioni.

In questa stagione, i Golden Knights hanno lottato contro infortuni e sfide salariali per accumulare un record di 43-31-8 (94 punti), saltando i playoff di quattro punti. Hanno avuto un’estensione alla fine della stagione che ha visto i Knights vincere una volta in sei partite cruciali, inclusa una sconfitta ai calci di rigore contro i Dallas Stars che equivaleva di fatto a un playoff.

Vegas ha raggiunto la finale della Stanley Cup nella sua prima stagione nella NHL, perdendo contro i Washington Capitals nel 2018. Il proprietario Bill Foley ha aggiunto in modo aggressivo talenti veterani sin da quando sperava di vincere quel campionato sfuggente. I Knights hanno una delle squadre più pagate della NHL, con un limite di inflazione ancora maggiore quando hanno fatto un enorme scambio per la stella dei Buffalo Sabres. Jack Eichel durante la stagione.

Foley ha recentemente dichiarato al Las Vegas Journal-Review che la squadra ha “perso un po’ di carattere” negli ultimi anni a causa delle mosse del roster rese necessarie dal tetto salariale.

“Il nostro obiettivo è tornare a quell’identità di non arrendersi, di non arrendersi e di essere una squadra”, ha detto. “Penso che ci siamo un po’ allontanati da quell’identità con tutti i cambiamenti che sono stati fatti e gli intrighi in corso.” “Direi che ora saremo una squadra perché siamo ‘pronti, spara, spara’ e non ‘pronti, spara, spara’. Staremo attenti. Questa è una priorità enorme per me, e io’ Sarò coinvolto”.

Las Vegas ha licenziato il suo allenatore in un momento in cui molti allenatori di alto profilo erano alla ricerca di nuovi lavori. La scorsa settimana, i New York Islanders hanno licenziato Barry Trotz, l’allenatore che ha battuto i Knights nella finale della Stanley Cup. Se finisce a Las Vegas, sembra uno schema: DeBoer è stato ingaggiato dopo che la sua squadra ha sconfitto i San Jose Sharks of Vegas nei playoff della Western Conference.

Altri allenatori che cercano di entrare nei concerti includono Claude Julien, che ha vinto la Stanley Cup con i Boston Bruins. Paul Morris (775) e Alain Vinault (772), rispettivamente settimo e ottavo in carriera; Mike Babcock, che ha allenato l’ultima volta i Toronto Maple Leafs nel 2019-20 e ha dovuto affrontare accuse di abusi mentali sui giocatori; e Joel Quinville, che ha lasciato i Florida Panthers in disgrazia dopo appena sette partite in questa stagione dopo aver descritto in dettaglio il suo ruolo nella cattiva gestione delle accuse secondo cui un giocatore è stato aggredito sessualmente da un assistente allenatore dei Chicago Blackhawks nel 2010.

Quinville ha dovuto chiedere al commissario della NHL Gary Bettman il permesso di tornare in campionato, e non lo ha fatto fino alla scorsa settimana.