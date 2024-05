L’allenatore di Lenny Kravitz spiega perché il cantante indossa pantaloni di pelle in palestra

Lenny Kravitz Non indossare indumenti sportivi durante l’attività fisica Noi settimanali Ha lo scoop sul perché.

Dopo che Kravitz, 59 anni, è diventato virale il mese scorso perché indossava pantaloni di pelle mentre sollevava pesi all’Equinox di New York City, Noi Ha firmato con il suo allenatore Dodd RomeroIl che spiega che il cantante è semplicemente “diverso”.

“Va sempre alle riunioni”, ha detto Romero. Noi settimanali Nell’ultimo numero. “Fa sempre di qua e di là. In realtà non indossa abiti da palestra – molto raramente quando fa cardio [he will]”.

Romero ha continuato dicendo che Kravitz preferisce indossare quello che già indossa quando ha poco tempo per rimettersi in forma. “Non fa cardio con i pantaloni di pelle, ma se dovesse andare in palestra e fare un po’ di esercizio [work] In, indosserà solo quello che indossa. Poi va a farsi una doccia e si mette dei vestiti nuovi. è diverso. In realtà è sempre Lenny.

Romero ha continuato: “Consiglierei a chiunque di indossare ciò in cui si sente a suo agio e ciò che gli dà fiducia. Chi dice che esiste un codice di abbigliamento per fare quello che vuoi fare?

L’esperto di fitness ha elogiato Kravitz per aver fatto sembrare gli squat e altri esercizi un gioco da ragazzi indossando abiti stravaganti. (Romero ha aggiunto che i pantaloni di pelle preferiti di Kravitz provengono solitamente da Chrome Hearts.)

Imparentato: File di stile: questa settimana in termini di look

Il nuovo anno porta nuovi momenti sul tappeto rosso. Le principali donne di Hollywood hanno fornito grande ispirazione in termini di stile partecipando a premiazioni, feste, anteprime di film e altro ancora. Stiamo vedendo una serie di abitini neri, abiti scintillanti e abiti con spacco, tutti abbinati a splendidi scintillii, capelli memorabili e scarpe di tendenza. Grazie! Ti sei iscritto con successo. […] READ Sharon Osbourne in lacrime rivela che Ozzy ha il virus COVID, Flying Home sarà con lui

“L’unica volta che l’ho visto spaccarsi i pantaloni di pelle era sul palco, non in palestra”, ha detto Romero, aggiungendo che le attività fisiche di Kravitz includono movimenti del peso corporeo come i pull-up.

Grazie! Ti sei iscritto con successo.

Per quanto riguarda il segreto della luminosità costante di Kravitz, Romero ha detto: “Non ci sono scorciatoie”.

“Impegno e disciplina [are key]. “È un uomo molto spirituale”, ha aggiunto Romero. “Cerca sempre di fare la cosa giusta in tutti gli ambiti della vita. È un ragazzo molto rinfrescante con cui stare. … La sua dieta è praticamente impeccabile. Ama le torte e la pizza ma non si concede troppo. ”

Per saperne di più su Kravitz e sulla sua routine di allenamento, guarda il video qui sopra Prendi il nuovo numero A Noi settimanaliIn tribuna adesso.