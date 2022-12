L’allenatore di Tua Tagovailoa offre una risposta definitiva sul futuro di QB dopo lo spavento di una commozione cerebrale

Secondo il suo allenatore, Nick Hicks, abbandonare il calcio non è un’opzione per Tua Tagovailoa al momento.

Il quarterback dei Dolphins è nel protocollo NFL per commozione cerebrale per la seconda volta in questa stagione Soffre di un trauma cranico Perdendo i covoni il giorno di Natale – che era il suo secondo – o forse terzo – Infortunio alla testa in questa stagione.

C’è stata una crescente preoccupazione per la salute a lungo termine di Tagovailoa, Con molte polemiche Non è noto se debba essere chiuso o meno per la stagione o oltre.

Giovedì, Hicks ha twittato: “So che alcuni di voi sono arrabbiati, ma UNO non andrà da nessuna parte per molto tempo. Superalo”, usando emoji che piangono e ridono.

L’allenatore Mike McDaniel ha detto mercoledì che Tagovailoa, che era un giorno dopo il protocollo, salterà la partita cruciale di domenica con i Patriots al Gillette Stadium. Inizierà Teddy Bridgewater.

“A proposito, a nessuno importa dei tuoi” fan “. Essere infelici è un tuo diritto. Soprattutto quando la stagione non è finita e i playoff sono pronti e in attesa”, ha aggiunto in seguito Hicks. “Quindi vai sulla nave e trova un’altra squadra. A nessuno importa lol. Soprattutto i Miami Dolphins e i loro giocatori. “

Il tweet di Hicks è arrivato dopo che il fratello di Tagovailoa, il quarterback del Maryland Taulia Tagovailoa, ha sollevato la disputa sulla commozione cerebrale e ha detto che credeva che Tua avrebbe continuato a giocare.

Ognuno ha la propria opinione, ha detto Tolya. Stampa associata Il giovedì prima del venerdì del Duke’s Mayo Bowl a Charlotte. “Fratello, so che lavora sodo. So che ora ha una famiglia. Voglio che mio fratello sia al sicuro, ma allo stesso tempo so che ha amore e passione per il calcio. Sento che prenderà la decisione giusta. Il la cosa più importante è che vive al sicuro, è qualcosa per cui deve pregare.” So che quando si arriverà al punto, prenderà la decisione giusta.

“Sento solo che non smetterà di giocare a calcio. Sento che ogni possibilità che ha, proverà a giocare. Non lo so, è solo ‘vai finché le ruote non cadono'”.

Il quarterback dei delfini Tua Tagovailoa porta la palla durante il primo quarto della partita contro i Packers all’Hard Rock Stadium il 25 dicembre 2022 a Miami Gardens, Florida. Immagini Getty

Il quarterback dei Dolphins Tua Tagovailoa scende in campo prima di una partita contro i Packers all’Hard Rock Stadium il 25 dicembre 2022 a Miami Gardens, in Florida. Immagini Getty

La NFL e la NFLPA hanno annunciato mercoledì che indagheranno domenica sulla gestione del protocollo di commozione cerebrale da parte dei Dolphins in relazione a Tagovailoa.

È ora in corso una revisione congiunta NFL/NFL dell’applicazione del protocollo di commozione cerebrale che coinvolge il quarterback dei Miami Dolphins Tua Tagovailoa. ha detto in un comunicato. “Accogliamo con favore questa revisione e, come abbiamo fatto in precedenza, riporteremo i risultati insieme alla NFLPA”.

A partire da venerdì, non è chiaro esattamente quando Tagovailoa abbia subito una commozione cerebrale nella sconfitta per 26-20 di domenica contro i Packers.

Secondo i replay video, il quarterback sembrava colpire la parte posteriore della testa sul tappeto erboso con 2:40 da giocare prima dell’intervallo. Ma Tagovailoa ha terminato la partita prima di mostrare i sintomi di una commozione cerebrale lunedì.

Dopo l’incontro con i medici della squadra, Tagovailoa è stato immediatamente sottoposto al protocollo di commozione cerebrale.

Il quarterback dei Dolphins Tua Tagovailoa (1) è stato espulso dal campo dopo un infortunio in una partita contro i Bengals il 29 settembre 2022, al Paycor Stadium di Cincinnati, Ohio. Icona Sportswire tramite Getty Images

Questa è la seconda commozione cerebrale nota per Tagovailoa, che è stato sottoposto a protocollo dopo aver perso conoscenza e Sono stato portato fuori dal campo in barella Durante la sconfitta di Miami contro i Bengals il 29 settembre.

È arrivato quattro giorni dopo aver lasciato una breve vittoria per 21-19 sui Bills dopo essere stato colpito duramente e apparire traballante nel primo tempo. All’epoca era la NFL/NFLPA Controlla Ha promesso di perseguire “ogni opzione legale” per indagare su una possibile violazione del protocollo da parte dei delfini riguardo a Tagovailoa.