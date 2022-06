Lamar Jackson ha in programma di tenere sessioni alla FAU

Il campo junior obbligatorio è terminato, ma il lavoro fuori stagione continuerà per Lamar Jackson.

Il capo allenatore John Harpo ha detto che Jackson, un gruppo di ricevitori e tight end dei Ravens si riunirà alla Florida Atlantic University per sessioni di lancio ospitate dall’allenatore della FAU Willie Taggart. È un altro modo per Jackson di rimanere in forma e costruire più chimica con i suoi obiettivi da qui all’inizio del ritiro a fine luglio.

Taggart, un caro amico di Harbaugh, era il quarterback stellare del Western College nel Kentucky mentre giocava con il padre di Harbaugh, Jack Harbaugh.

“Willie Taggart – l’allenatore è laggiù… Li ospiterà per qualche lancio, e andrà bene”, ha detto Harbo. “Quindi, hanno tutti i loro piani per farlo, e li chiamerò e chiederò loro come sta andando, probabilmente”.

Jackson è stato impressionante durante i tre giorni durante le prove obbligatorie del mini-campo la scorsa settimana, lanciando la palla più rapidamente in seguito. Aggiungi 12-15 libbre di massa muscolare. Era chiaro che Jackson aveva lavorato molto in Florida con l’allenatore di lancio Adam Dido e l’allenatore del personale Eamonn Spence.

L’allenatore dei Ravens Quarterbacks James Urban è rimasto soddisfatto di ciò che ha visto.