L’ambasciatore americano alle Nazioni Unite ha affermato che Linda Thomas Greenfield Putin “ha confessato di non avere vittorie da celebrare”.

Ma ha avvertito che il leader russo non aveva dato alcuna indicazione che stesse pianificando di porre fine alla guerra in Ucraina.

Nella prima reazione di un funzionario dell’amministrazione Biden al discorso di Putin, Thomas Greenfield ha notato alla CNN che Putin non ha usato le sue osservazioni per annunciare un ritiro dall’Ucraina – che sarebbe stato accolto favorevolmente dagli Stati Uniti – suggerendo la guerra di Putin. Continuerò.

“Non c’era motivo per (Putin) di dichiarare vittoria o dichiarare guerra, cosa che sta già combattendo da più di due mesi”, ha detto Thomas Greenfield.

“I suoi sforzi in Ucraina non hanno avuto successo”, ha aggiunto. “Non poteva andare in Ucraina, metterli in ginocchio in pochi giorni e farli arrendere”, ha aggiunto.

in occasione Discorso per commemorare la sconfitta russa della Germania nazista Alla fine della seconda guerra mondiale, Putin ha ripetuto le sue accuse infondate secondo cui l’Occidente non gli lasciava altra scelta che invadere l’Ucraina. Gli spettacoli aerei previsti per il Giorno della Vittoria in tutta la Russia sono stati cancellati, sollevando domande sul perché.

In un’intervista separata con “Connect the World” della CNN lunedì, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso la NATO Julian Smith ha affermato che il discorso di Putin è “non sorprendente” e “completamente distaccato dalla realtà”.

“È triste che in questo giorno, il Giorno della Vittoria, si celebrino allo stesso tempo l’aggressione e l’oppressione”, ha aggiunto.

‘Il conflitto non è finito’

Il discorso di Putin ha fornito alcuni dettagli su come la Russia intende andare avanti in Ucraina. È arrivato dopo giorni di speculazioni sul fatto che il leader russo avrebbe usato l’evento per dichiarare formalmente guerra all’Ucraina o per ordinare una mobilitazione di massa delle forze russe per lanciare una guerra che ora è giunta al suo terzo mese, con pesanti perdite per la Russia.

Sebbene Putin non abbia annunciato i suoi presunti piani di escalation, Thomas Greenfield ha osservato che “il conflitto è tutt’altro che finito, di sicuro”.

“Non ha annunciato il ritiro. Non ha annunciato un accordo con gli ucraini”, ha detto alla CNN. “Quindi penso e apprezzo tutti noi che questa potrebbe essere una lotta a lungo termine che potrebbe andare avanti per altri mesi”.

Inoltre, sarebbe molto difficile dire che gli Stati Uniti “accolgono favorevolmente” i commenti di Putin di lunedì, ha detto alla CNN Thomas Greenfield, perché la “guerra irragionevole al popolo ucraino” continua.

“Quindi quello che vediamo come un segno positivo è che Putin ritiri le sue forze dall’Ucraina e metta fine a questa guerra irragionevole”, ha detto.

Thomas Greenfield, che era a Bruxelles per un’importante conferenza a sostegno della Siria, ha affermato che la nomina da parte di Mosca del “macellaio della Siria” Alexander Dvornikov a guidare l’offensiva russa in Ucraina è stato “solo un altro esempio della brutalità russa, della mancanza di consapevolezza dell’umanità da parte della Russia. , violazioni dei diritti umani e atrocità che hanno commesso mentre siamo pronti a continuare a commetterlo in Ucraina”.

“Mostra semplicemente al mondo che non ci sono limiti, per quanto riguarda i russi, alla loro disponibilità a usare ogni strumento per abbattere il popolo ucraino”, ha detto alla CNN.

Thomas Greenfield ha riconosciuto che il fatto che Dvornikov abbia supervisionato le forze russe accusate di atrocità in Siria ed era ancora incaricato di comandare le forze accusate di crimini di guerra in Ucraina “è certamente qualcosa che il mondo dovrà affrontare andando avanti”.

“Non possiamo continuare a consentire a individui come questa persona di compiere queste azioni e possono aspettarsi pienamente di essere ritenuti responsabili”, ha affermato, osservando che gli Stati Uniti stanno lavorando con l’Ucraina, la Corte penale internazionale e la Corte internazionale. Giustizia “per garantire che i responsabili siano ritenuti responsabili”.

Comportamento notevolmente cambiato

Thomas Greenfield è tra i funzionari dell’amministrazione Biden che hanno avuto più interazioni con i funzionari russi all’indomani della guerra a causa del loro seggio nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Ha detto alla Galileus Web che il comportamento dei diplomatici russi con cui lavora a New York è cambiato “assolutamente” da quando la Russia ha iniziato la sua guerra in Ucraina, e che sembra “scomodo” nel “modo in cui si comportano, nel comportamento”.

Ha detto che vede la sua controparte russa apparire nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite meno frequentemente rispetto a prima della guerra – e ora manda spesso il suo vice o esperti al suo posto.

“Dal primo giorno, il 24 febbraio, quando eravamo seduti a una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza e i russi erano presidente del Consiglio di sicurezza, abbiamo visto il loro comportamento cambiare radicalmente nel consiglio”, ha detto Thomas Greenfield, aggiungendo che credeva i russi presenti all’incontro furono “sorpresi dall’attacco” quella sera che lanciò la guerra russa in Ucraina.

Thomas Greenfield ha detto che i diplomatici russi alle Nazioni Unite “hanno sicuramente letto” le dichiarazioni preparate.

“Sappiamo e prevediamo quando risponderanno alle cose che diciamo, ma dubito che tutto sia impostato e scritto per loro”, ha detto.

Thomas Greenfield ha anche detto alla Galileus Web la sua controparte ucraina alle Nazioni Unite che i russi stanno rubando grano dall’Ucraina e, sebbene gli Stati Uniti non abbiano confermato i dettagli, “ci sono alcune prove che la Russia non solo ha attaccato i campi degli agricoltori, ma ha anche preso attrezzature, ma tolsero anche il grano dai silos”. E portarono quelle pillole in Russia”.

“Penso decisamente che sia credibile”, ha detto.

Preoccupazioni incombono sul potenziale impatto della guerra in Ucraina sul suo ruolo di “cestino del pane d’Europa”. Diverse fonti hanno detto alla CNN Le forze russe stanno rubando attrezzature agricole e migliaia di tonnellate di grano agli agricoltori ucraini nelle aree che hanno occupato, oltre a prendere di mira i siti di stoccaggio degli alimenti con l’artiglieria.

Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato la scorsa settimana che finora sono state rubate circa 400.000 tonnellate di grano.