L’amministrazione Biden ritiene che sia “ragionevole valutare” l’uso da parte di Israele di armi americane a Gaza in violazione del diritto internazionale

CNN

—



Venerdì l’amministrazione Biden ha affermato che era ragionevole valutare che le armi statunitensi fossero state utilizzate dalle forze israeliane. Gaza In modi che non “contraddicono” il diritto internazionale umanitario ma si fermano prima di affermare ufficialmente che Israele ha violato la legge.

Rapporto che era Redatto dal Dipartimento di Stato Ha osservato che le indagini su possibili violazioni sono in corso, ma che gli Stati Uniti non dispongono di “informazioni complete” per verificare se le armi statunitensi siano state “utilizzate specificamente” in presunte violazioni del diritto umanitario internazionale.

“Data la natura del conflitto a Gaza, dove Hamas cerca di nascondersi dietro i civili e le infrastrutture per esporli all’azione militare israeliana, così come l’assenza di personale del governo americano a Gaza, è difficile valutare o trarre conclusioni. Risultati individuali Tuttavia, poiché Israele fa affidamento su articoli di difesa fabbricati negli Stati Uniti, ai sensi della NSM-20 “È ragionevole valutare che gli articoli di sicurezza in vigore sono stati utilizzati dalle forze di sicurezza israeliane in modo incoerente con i suoi obblighi di DIU o con le migliori pratiche stabilite da ottobre. 7. danni ai civili”, afferma il rapporto.

Il rapporto, che copre il periodo dallo scoppio della guerra con Hamas il 7 ottobre fino alla fine di aprile, non ha riscontrato che Israele abbia trattenuto gli aiuti umanitari a Gaza in violazione della legge statunitense.

Sebbene la dichiarazione non trovasse Israele in violazione di nessuna delle disposizioni del memorandum, era fortemente critica nei confronti del prezzo della campagna militare israeliana. I risultati del rapporto segnano un altro momento difficile nelle relazioni USA-Israele nella stessa settimana del presidente Joe Biden Ha minacciato di limitare il trasferimento di armi Se Israele lanciasse un grande attacco a Rafah.

Tuttavia, la conclusione finale – che gli impegni assunti da Israele nell’ambito del memorandum sulla sicurezza nazionale sono “credibili e attendibili” – susciterà probabilmente l’attenzione di alcuni legislatori e organizzazioni umanitarie e per i diritti umani.

“In qualsiasi conflitto che coinvolga partner stranieri, è spesso difficile effettuare valutazioni o determinazioni rapide e definitive sul fatto che specifici articoli o servizi di difesa statunitensi siano stati utilizzati in modo coerente con il diritto internazionale”, osserva il rapporto.

“Tuttavia, sono stati segnalati abbastanza incidenti da sollevare serie preoccupazioni”, ha affermato.

“Mentre Israele ha la conoscenza, l’esperienza e gli strumenti per attuare le migliori pratiche per mitigare i danni ai civili nelle sue operazioni militari, i risultati sul campo, compresi gli alti livelli di vittime civili, sollevano interrogativi sostanziali sul fatto che l’IDF le stia utilizzando in modo efficace in tutti i casi”, si legge nel rapporto.

Il rapporto sulla posta in gioco è stato inviato a Capitol Hill venerdì pomeriggio. L’amministrazione ha dovuto prendere una decisione su queste due questioni in base a una nota sulla sicurezza nazionale di febbraio che Biden ha rilasciato sotto la pressione dei legislatori democratici. È la prima volta che il governo degli Stati Uniti deve valutare la condotta di Israele nei sette mesi di guerra contro Hamas a Gaza, alimentata dai brutali attacchi del gruppo terroristico che hanno ucciso più di 34.000 persone. Zona costiera distrutta.

Secondo un alto funzionario del Dipartimento di Stato, il pacchetto di rapporti è uno strumento utile affinché l’amministrazione Biden possa contattare il governo israeliano per ottenere informazioni e sollecitare cambiamenti comportamentali. Il rapporto sarà condiviso con il governo israeliano, ha detto il funzionario.

Questa storia è in discussione e verrà aggiornata.