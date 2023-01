L’amministrazione Ron DeSantis rifiuta la proposta di corso di studi afroamericani AP nelle scuole superiori della Florida

Cnn

amministrazione repubblicana. Ron De Santis La Florida blocca il nuovo corso di collocamento avanzato per gli studenti delle scuole superiori Studi afroamericani.

In una lettera del 12 gennaio al College Board, l’organizzazione senza scopo di lucro che sovrintende al curriculum AP, l’Office of Curriculum del Dipartimento dell’Istruzione della Florida ha affermato che è “inspiegabilmente incoerente con la legge della Florida e non ha un valore educativo sostanziale”.

“Se, in futuro, il College Board è disposto a tornare al tavolo con contenuti legali e storicamente accurati, FDOE è sempre disposto a riaprire la discussione”, afferma la lettera.

Mentre la lettera non ha approfondito ciò che l’agenzia ha trovato discutibile nel contenuto del corso, il portavoce di DeSantis Brian Griffin ha detto alla CNN in una dichiarazione che “lascia grandi lacune ambigue che potrebbero essere colmate con materiale ideologico aggiuntivo, e non lo permetteremo. ”

“Come ha affermato in precedenza il Dipartimento dell’Istruzione, se il College Board rivede il curriculum per renderlo conforme, fornire un curriculum completo e includere contenuti storicamente accurati, il Dipartimento esaminerà il curriculum per l’approvazione”, ha aggiunto Griffin.

In una dichiarazione alla CNN, il College Board ha rifiutato di affrontare direttamente la decisione in Florida, ma ha affermato che “non vediamo l’ora di portare questa ricca e stimolante esplorazione della storia e della cultura afroamericana agli studenti di tutto il paese”.

I corsi afroamericani di collocamento avanzato sono stati respinti in seguito agli sforzi di DeSantis per riformare il curriculum accademico della Florida. Limitare l’insegnamento della teoria critica della razza. Nel 2021, lo stato ha approvato una legge che vieta l’insegnamento del concetto, che esamina la storia del razzismo sistemico negli Stati Uniti e i suoi continui effetti. La legge proibiva al progetto vincitore del Premio Pulitzer del New York Times The 1619 Project di riformulare la storia americana intorno all’arrivo delle navi di schiavi sulle coste americane. L’anno scorso, DeSantis Ha anche firmato un disegno di legge La scuola limita il parlare di razza con gli studenti.

L’anno scorso, il College Board ha annunciato l’intenzione di offrire per la prima volta un corso di studi afroamericani. Il corso è stato sperimentato in 60 scuole in tutto il paese nell’anno accademico 2022-23, con l’obiettivo di estendere il curriculum a tutte le scuole nell’anno accademico 2024-25. Secondo il sito web del College Board, il primo esame AP African American Studies sarà amministrato nella primavera del 2025.

Griffin ha condiviso con la CNN lo schema del curriculum per la classe, ma non ha identificato in quali aree lo stato sta lottando. Il documento di 81 pagine, intitolato “Anteprima” del febbraio 2022, offriva un programma che copriva “argomenti importanti che vanno dai regni medievali dell’Africa occidentale alle attuali sfide e conquiste del movimento contemporaneo”.

Non è stato immediatamente chiaro se alcune scuole in Florida siano attualmente nel programma pilota. Il College Board ha affermato che l’Advanced Placement Program collabora da un decennio con gli istituti di istruzione superiore per sviluppare un programma di studi afroamericani.

“Come tutti i nuovi corsi AP, AP African American Studies sta attraversando una rigorosa fase pilota pluriennale, raccogliendo feedback da docenti, studenti, studiosi e responsabili politici”, afferma il rapporto. “Il processo di pilotaggio e revisione delle strutture dei corsi è una parte standard di qualsiasi nuovo corso AP e le strutture spesso cambiano in modo significativo di conseguenza. Rilasceremo pubblicamente la struttura del curriculum aggiornata non appena sarà completata, prima che la classe diventi ampiamente disponibile in Scuole superiori statunitensi.

UN Messaggio su Twitter mercoledìStato Democratico Sen. Shevrin Jones, che è nera, ha notato che la Florida offre altri corsi AP culturali.

“Questo estremismo politico e il suo attacco alla storia nera e ai neri creeranno un’intera generazione di bambini neri. Jones ha detto.

La mossa di DeSantis arriva mentre la sua posizione tra i conservatori è aumentata a livello nazionale a seguito di questioni culturali scottanti e della sua posizione pubblica contro i funzionari della sanità pubblica e la burocrazia. La diffusione internazionale del Covid-19. Si dice che lui Ha un peso potenziale di 2024 Sforzo presidenziale.

Un gruppo di legislatori statali repubblicani del Michigan che cercavano di prepararlo per una corsa del 2024 ha firmato una lettera consegnata a mano al governatore della Florida il mese scorso chiedendogli di “cercare la nostra nomina presidenziale repubblicana”.

La lettera è stata firmata da 18 membri del GOP del Senato e della Camera del Michigan, che hanno scritto che DeSantis è “unicamente ed eccezionalmente qualificato per fornire la leadership e il talento che, sfortunatamente, mancano al 1600 di Pennsylvania Avenue”. In chiusura, hanno detto: “Siamo pronti e disposti ad aiutarti a vincere il Michigan nel 2024”.

La lettera conteneva dettagli Segnalato per la prima volta da Politico.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori dettagli.