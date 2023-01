L’analista ESPN afferma che Purdy è 49ers QB, Trey Lance è “sbagliato”

fino all’a Brooke Purdy Puzza nella partita del campionato NFC domenica tra San Francisco 49ers E i Philadelphia Eagles non saranno sufficienti per costargli un lavoro da quarterback titolare il prossimo anno, dice l’ex e attuale quarterback della NFL. L’analista di ESPN Ryan Clark.

Nell’episodio di venerdì di “First Take”, Clarke è stata schietta su due questioni. Innanzitutto, Purdy ha ottenuto il cenno di partenza dopo essere rimasto imbattuto almeno durante il gioco del titolo NFL (e forse dopo!). “Non c’è dubbio”, ha detto Clark. “… qualunque cosa accada domenica, l’anno prossimo Brock Purdy è il quarterback titolare, senza concorrenza.”

Clarke ha notato che la performance di Purdy ha chiaramente superato quella di Jimmy Garoppolo. È stato più coerente e ha mostrato più capacità di tasca propria. Quindi Clark ha fatto la sua seconda affermazione audace: il tempo di Tre Lance era già arrivato e passato nella Bay Area.

“Devono finalmente dire, che si tratti di una decisione di Kyle Shanahan o di una decisione di John Lynch, ‘Abbiamo commesso un errore con Tre Lance.'” Se avessimo avuto talento, se avessimo cercato il ragazzo con il potenziale più atletico, “avremmo dovuto scegliere Justin Fields. Abbiamo sbagliato”, ha detto Clark. Ma, come sarà la vita, come il destino e il destino determineranno, in Mr. Irevant, [they] Ha scelto Brooke Purdy. Anche adesso, non sa nemmeno come perdere nella NFL”.

Anche solo poche settimane fa, una simile affermazione sarebbe stata considerata stravagante. Non è più così. Lance, la scelta n. 3 nel Draft NFL 2021, ancora solo 22 anni, si divertirà un mondo a violentare Purdy, la 262a scelta nel 2022, la prossima stagione. Ciò significa che Clark ha ragione, per quanto strano possa sembrare: il futuro di Lance a San Francisco è decisamente nell’aria.

La partita per il titolo NFC di domenica inizia a mezzogiorno su Fox.