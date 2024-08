L’analista reimposta l’obiettivo del prezzo delle azioni Nvidia prima degli utili

Gli analisti di HSBC hanno alzato il prezzo target delle azioni Nvidia da 135 a 145 dollari, mantenendo il rating di acquisto. Bloomberg/Getty Images

Cosa ci aspettiamo dopo aver raggiunto ricavi record nel primo trimestre?

NVIDIA ha registrato un fatturato trimestrale record di 26,0 miliardi di dollari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2025, con un aumento del 18% rispetto al quarto trimestre e del 262% rispetto allo scorso anno.

Il colosso dell’intelligenza artificiale prevede di generare entrate per 28 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2025, con margini di profitto lordi GAAP e non GAAP rispettivamente del 74,8% e 75,5%. In confronto, la società ha registrato un fatturato di 13,51 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024, con margini lordi GAAP e non GAAP del 70,1% e 71,2%.

“La prossima rivoluzione industriale è iniziata, mentre aziende e paesi collaborano con NVIDIA per trasformare i tradizionali data center da trilioni di dollari in elaborazione veloce e costruire un nuovo tipo di data center, le fabbriche di intelligenza artificiale, per produrre un nuovo bene”, ha affermato il CEO Jensen Huang. un conto economico del primo trimestre: l’intelligenza artificiale”. “Siamo pronti per la prossima ondata di crescita”.

L’analista di HSBC alza l’obiettivo del prezzo delle azioni Nvidia prima degli utili

Il 21 agosto, l’analista di HSBC Frank Lee ha aumentato il suo obiettivo di prezzo sulle azioni Nvidia da $ 135 a $ 145 e ha mantenuto un rating di acquisto.

L’analista vede la continua forza di Nvidia guidata dalla domanda sottostante di GPU basate sull’intelligenza artificiale, con “un impatto limitato sugli utili derivante da eventuali ritardi nella roadmap del prodotto”.

“La tendenza alla spesa in conto capitale delle società di intelligenza artificiale nel 2025 rimane intatta, insieme alla domanda sottostante di intelligenza artificiale”, ha affermato l’analista.

HSBC prevede che le vendite di Nvidia nel secondo trimestre raggiungeranno i 30 miliardi di dollari, battendo le previsioni della società e le stime di consenso di 28 miliardi di dollari e 28,6 miliardi di dollari, rispettivamente.

TheStreet ha anche riferito il 19 agosto che l’analista di Goldman Sachs Toshiya Hari ha ribadito un rating di acquisto su Nvidia con un prezzo target di pre-guadagno di $ 135, Citando la forte domanda e la “forte” posizione competitiva di Nvidia.

“Mentre il ritardo segnalato a Blackwell potrebbe portare a una certa volatilità a breve termine nei fondamentali, i commenti del management, insieme ai dati sulla catena di fornitura nelle prossime settimane, dovrebbero portare a una maggiore convinzione nella forza degli utili di Nvidia in futuro,” l’analista ha detto in una nota di ricerca.

