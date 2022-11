Lanciata la campagna Kickstarter per il gioco di simulazione di vita open world The Witch of Fern Island

Sviluppatore polacco Godetevi lo studio licenziato Campagna Kickstarter per mondo aperto vita gioco di simulazione La strega di Fern Island. Cerca un finanziamento di 15.000 euro.

La strega di Fern Island È prevista una versione di accesso anticipato computer Attraverso vapore nel primo trimestre del 2023, seguito da un rilascio completo su console e PC nel primo trimestre del 2024.

Vogliamo che le persone giochino La strega di Fern Island Per goderci la progressione generata dal gameplay lento e soddisfacente”, ha dichiarato Patryk Pietraszkiewicz, Game Director di Enjoy Studio, in un comunicato stampa. “Il nostro gioco potrebbe essere classificato come un ‘gioco rilassante’, ma volevamo che diventasse qualcosa di più. Il magico mondo di Fern Island è evidente sia nel gameplay che nei livelli della storia. Ci permette di presentare le storie delle persone da una prospettiva più profondamente personale”.

Ecco una panoramica del gioco, tramite Enjoy Studio:

Intorno a La strega di Fern Island È un nuovo gioco dello sviluppatore polacco Enjoy Studio. I giocatori assumeranno il ruolo di una giovane ragazza di nome Abrill, che vuole diventare una strega certificata. La storia si svolge sull’isola di Fern in ceramica, un mondo alternativo fortemente influenzato da tre diverse culture abitate e avvolte in un’aura magica con animali e piante fantastici. Il compito del giocatore è quello di superare l’Academic Training per completare l’Esame delle Streghe. Aprile vivrà sull’isola, fornendo aiuto e sostegno alla comunità locale. Spetta al giocatore decidere il destino di questa terra e della sua gente. I giocatori saranno liberi di esplorare un vasto mondo aperto a piedi, in sella o su una scopa! La strega di Fern Island Sottolinea l’importanza della cultura nella vita umana. Conoscere gli abitanti e i loro problemi dal punto di vista di Abrill ti permetterà di riflettere sulla tua ricerca della felicità e di uno scopo nella vita. Le storie personali dei personaggi insegnano che semplici gesti di gentilezza possono cambiare la vita e rivitalizzare una comunità divisa. Tutto dipende però dal percorso che il giocatore seguirà, in quanto verrà valutato il comportamento di Abrill, nell’ambito della formazione. La strega di Fern Island Combina elementi di gioco di più categorie: sandbox, mondo aperto con elementi di gioco di ruolo, avventura ed esplorazione. Il gioco è infinito, i sistemi giornalieri e di calendario consentono ai giocatori di sentire il passare del tempo: possono notare i cambiamenti nella società, le stagioni dell’anno e partecipare alle numerose festività e festival. Ci saranno sempre attività interessanti su Fern Island! Pesca, fotografia, archeologia, cattura di insetti, ricerca di flora e fauna locali o partecipazione a festival e giochi! Tutto questo e molto altro ti permetterà di vivere un’avventura immersiva come una vera strega!

Guide alle funzionalità Magia – La progressione del personaggio include l’apprendimento di nuovi incantesimi e rituali e l’esplorazione della conoscenza magica. Il centro operativo del giocatore è Birch Grove. Diamo al giocatore un edificio che può essere personalizzato e arredato secondo le sue preferenze personali. Qui, il giocatore può creare nuove pozioni magiche, conservare oggetti ottenuti, riposare, vendere oggetti generati agli isolani e molto altro! Un luogo altrettanto importante è la fattoria, dove il giocatore può coltivare piante, ortaggi ed erbe aromatiche, mentre prova le loro varietà magiche. Il giocatore deve anche prendersi cura degli adorabili animali che possono essere allevati nella fattoria.

– C'è una città sull'isola, dove i giocatori troveranno residenti per vivere le loro vite. Hanno sogni, problemi e tratti della personalità diversi: ognuno è diverso e unico. Durante il giorno lavorano o trascorrono il tempo libero a modo loro, dormono la notte e durante le vacanze e si divertono alle feste organizzate insieme. Condividono un legame comune e le loro relazioni non sono sempre cordiali. I residenti hanno vari problemi che il giocatore può aiutare a risolvere e quindi influenzare il loro destino. La città è un luogo dove i giocatori possono trovare negozi, ristoranti, bar e luoghi della cultura locale.

Guarda il trailer ufficiale qui sotto. Mostra i primi screenshot nella galleria.