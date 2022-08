Lancio di iPhone 14 il 7 settembre: evento Apple confermato

Apple ha fissato la data per la sua ultima versione di iPhone. Il nuovo dispositivo è Dovrebbe chiamarsi iPhone 14 Include un display sempre attivo, Sarà presentato il 7 settembre alle 10:00 PT. Le voci suggeriscono che la nuova gamma di iPhone eliminerà la Mini a favore di un nuovo modello Max, unendosi a iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e forse Aumenta il prezzo di circa $ 100 durante l’ultimo anno. Anche Apple potrebbe avere in programma di farlo Taglia la tacca per iPhone 14 a favore di Fotocamera frontale con foro per pillolaalmeno per i modelli Pro.

Oltre all’iPhone 14, Apple potrebbe anche utilizzare l’evento per rilevare Apple Watch serie 8che sarà simile al modello dell’anno scorso ma avrà più funzioni per la salute come sensore di febbreAccanto Miglioramento della durata.

Il colosso della tecnologia ha invitato la stampa nella sua sede di Apple Park in California per partecipare all’evento, anche se presenterà anche Trasmetti in diretta su Apple.com e altri servizi di radiodiffusione. Come al solito, Apple non ha detto molto nel suo invito sul prossimo evento iPhone. L’invito a quanto pare mostra il logo Apple in un cielo notturno, indicando possibili miglioramenti della fotocamera o l’anno passato Si vocifera di chiamate di emergenza via satellite. L’immagine sembra qualcosa che potremmo vedere da un file Il James Webb Space Telescope, le cui foto sono incredibili Abbiamo già iniziato a cambiare il modo in cui vediamo l’universo da quando è stato lanciato per la prima volta all’inizio di quest’estate. Nel suo annuncio, Apple ha incluso i teaser “in trasferta”.

Le nuove funzionalità per iPhone 14 e Apple Watch 8 potrebbero aiutare Apple a distinguersi da Samsung e da altri produttori di dispositivi durante la competizione prevista per quest’anno. Le persone stavano riducendo i loro acquisti di tecnologia, il che ha portato a questo all’improvviso Rapporti di vendita bassi dal produttore di chip Intel, Oltre all’improvvisa mancanza di attività pubblicitaria Alfabeto dell’alfabeto E il Genitore su Facebook Meta. E non sono soli.

La nostra fiducia collettiva nell’economia è crollata, grazie alla pandemia mista di coronavirus in corso inflazione costante E il La recessione incombe. Un sondaggio dell’Università del Michigan ha rilevato che la fiducia dei consumatori è Al suo punto più basso in almeno 70 anni.

Ciò significa che Apple dovrà lottare più duramente per conquistare i nuovi possessori di iPhone. Da parte sua, Samsung ha reso il lavoro di Apple un po’ più semplice annunciando i suoi flagship Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 con i loro prezzi standard rispettivamente di $ 1.800 e $ 1.000, all’inizio di questo mese. Ha anche aumentato i prezzi dei suoi prodotti Galaxy Watch 5 E il Galaxy Buds 2 Pro Di $ 30 al pezzo.

Apple finora non si sta comportando con ansia. Negli ultimi due anni, Apple ha ottenuto un grande successo I maggiori ritorni e profitti Ogni stagione dello shopping natalizio, in gran parte in Popolarità di iPhone 13 per il 2021 e 2020 iPhone 12. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha precedentemente sottolineato che fotocamere avanzate, lunga durata della batteria e software rispettabile sono i motivi per cui le persone continuano a scegliere gli iPhone. Ma ha anche affermato che il 5G, la tecnologia wireless ultraveloce che Apple ha iniziato a utilizzare due anni fa, è probabile che lo faccia Paga più persone per l’aggiornamento.

“Il 5G è stata un’accelerazione”, ha detto parlando agli investitori in una teleconferenza il mese scorso. Ha aggiunto che mentre la tecnologia si è diffusa in alcuni luoghi, come la Cina, l’Unione Europea e gli Stati Uniti, altre parti del mondo non hanno iniziato a utilizzarla nella stessa misura. Con l’espansione della rete 5G, ha affermato: “Penso che ci sia motivo di essere ottimisti”.

Sebbene l’iPhone sarà un prodotto importante che vedremo all’evento Apple quest’anno, e probabilmente ciò su cui la maggior parte delle persone si sta concentrando, la società si aspettava che avesse altri dispositivi da sfoggiare. Questi includono nuovi computer Mac con chipset aggiornati e nuovi iPad.