Lancio Falcon Heavy: il razzo più potente di SpaceX torna in volo

Il razzo Falcon Heavy di SpaceX, l’imponente veicolo di lancio noto per le acrobazie aeree dei suoi booster e la discesa simultanea al ritorno sulla Terra, è salito nei cieli domenica, portando in orbita carichi utili per la sicurezza nazionale per l’esercito americano.

La missione, denominata USSF-67, è decollata alle 17:56 EST dal Kennedy Space Center in Florida, segnando il quinto volo di successo per il razzo che è stato recentemente detronizzato come il più potente veicolo di lancio operativo al mondo. Questo compito era all’inizio Pubblicizzato Inizierà sabato e non è stato subito chiaro cosa abbia causato il ritardo di un giorno.

Il Falcon Heavy ha debuttato con grande clamore nel 2018 quando il CEO di SpaceX Elon Musk Ha attaccato la sua auto personale Tesla Roadster come carico di prova al momento del lancio. La macchina ancora nello spazioprendendo un percorso allungato attorno al sole che oscilla fino al percorso orbitale di Marte.

Il missile ha seguito quella missione di prova con due lanci nel 2019 prima di essere fermato per tre anni; La stragrande maggioranza delle missioni di SpaceX non richiede un amplificatore di potenza rispetto al Falcon Heavy. D’altra parte, il razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato più di 60 volte solo nel 2022, inviando due razzi anche gruppi di astronauti Satelliti Starlink e una varietà di altri veicoli spaziali.

Ma SpaceX ora sta guadagnando bene Contratti di lancio militare Mi sono iscritto al Falcon Heavy anni fa. Il missile è tornato in volo a novembre con il lancio dell’esercito americano Missione USSF-44e il suo decollo domenicale è stato il seguito di quello spettacolo.

“L’USSF-44 includeva sei carichi utili su un singolo satellite per comunicazioni avanzate, rilevamento meteorologico spaziale e altre tecnologie in orbita vicino alla Terra”, secondo l’esercito. Comando delle operazioni spaziali.

USSF-67 utilizzerà lo stesso tipo di veicolo spaziale Distribuito su USSF-44, si chiama LDPE ed è fondamentalmente un bus spaziale che può trasportare satelliti più piccoli. Il Falcon Heavy trasportava anche un calibro Satellite di comunicazionechiamato SATCOM Enhanced Continuous Broadcast, per la US Space Force.

Ulteriori dettagli sui satelliti della missione di domenica non sono stati immediatamente disponibili.

Ad ogni lancio, il razzo Falcon Heavy mette in scena uno spettacolo drammatico sulla Terra.

Dopo la missione di domenica, la compagnia ha recuperato due dei booster del primo stadio del razzo Falcon Heavy: lunghi bastoncini bianchi legati insieme per dare al razzo la sua maggiore potenza al decollo. Dopo aver esaurito la maggior parte del suo carburante, i booster laterali si sono staccati dal nucleo centrale e si sono riorientati per tagliare l’atmosfera terrestre.

Mentre si avvicinavano al suolo, i booster riaccesero i motori e completarono un atterraggio simultaneo su piattaforme terrestri vicino alla costa della Florida. È una mossa distintiva per SpaceX, che recupera e riutilizza regolarmente i suoi razzi per ridurre i costi di lancio.

SpaceX non ha tentato di ripristinare il centro booster a causa del fabbisogno di carburante.

La società non è ancora riuscita a recuperare tutti e tre i booster, anche se ci si sta avvicinando. I due booster laterali hanno effettuato atterraggi precisi e simultanei su piattaforme terrestri dopo la missione dell’aprile 2019 e il booster centrale del razzo è atterrato su una piattaforma offshore. Ma Onde pesanti lo fecero cadere.

Per anni, il Falcon Heavy è stato il razzo operativo più potente al mondo. Ma a novembre, il nuovo razzo lunare della NASA, chiamato Space Launch System, o SLS, ha rubato quel titolo con esso. Lancio inaugurale. SLS lanciato il Disoccupato Missione Artemide 1 attorno alla Luna, aprendo la strada a future missioni con astronauti a bordo.

Mentre il Falcon Heavy dà circa 5 Milioni di libbre di spinta, l’SLS è altrettanto potente 8,8 milioni di libbre di spinta – 15% in più rispetto ai razzi Saturn V che hanno alimentato gli sbarchi sulla luna dell’Apollo.

Nelle sue strutture di prova nel sud del Texas, SpaceX sta entrando nelle fasi finali della preparazione per il primo tentativo di lancio orbitale della sua navicella spaziale Starship e del suo razzo pesante. Anche se il volo di prova è fermo In attesa di approvazione definitiva dai regolatori federali, potrebbe prendere il via nelle prossime settimane.

In caso di successo, l’astronave di SpaceX detronizzerebbe l’SLS come il razzo più potente per volare oggi.

Il sistema Starship dovrebbe superare sia l’SLS che il Falcon Heavy. L’imminente booster Super Heavy, progettato per catapultare la navicella spaziale Starship nello spazio, dovrebbe essere ritardato. 17 milioni di libbre di spinta.

Tuttavia, non è tutta concorrenza. Sia il razzo SLS che l’astronave di SpaceX sono parte integrante della NASA Piani per riportare gli astronauti sulla superficie lunare Per la prima volta in mezzo secolo.

SpaceX ha una sua visione ambiziosa per l’astronave: trasportare esseri umani e merci su Marte nella speranza di stabilire un giorno un insediamento umano permanente lì.