L’anno brutale di Tesla porta 17 miliardi di dollari in cortometraggi

(Bloomberg) — Investitori che scommettono su Tesla Inc. Con il grande guadagno che stavano aspettando, il produttore di auto elettriche è pronto a registrare la peggiore performance annuale di sempre.

I più letti da Bloomberg

I venditori allo scoperto dell’azienda – o orsi investitori che potrebbero guadagnare quando il prezzo di un asset scende – sono pronti a prendere un dividendo di mercato di circa $ 17 miliardi, rendendo Tesla lo short più redditizio dell’anno, secondo i dati di S3 Partners.

Tesla è scesa di oltre il 42% a dicembre fino alla chiusura di mercoledì, spingendola al ribasso del 68% quest’anno, indicando un segno drastico di fronte a un titolo che è salito alle stelle durante l’era della pandemia a basso tasso.

È una rara vittoria per i cortometraggi, il cui ritorno dell’89% arriva dopo diversi anni di grandi perdite, ha detto Ihor Dusanewski di S3. Circa il 2,9% del flottante di Tesla è breve, secondo i dati S3.

Tesla ha affrontato un anno turbolento poiché gli investitori sono fuggiti dagli asset rischiosi a causa delle preoccupazioni per l’incertezza geopolitica, l’aumento dell’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse e una potenziale recessione. Aggiungete a queste preoccupazioni che l’attenzione del CEO di Tesla Elon Musk si sposterà sulla sua società di social media recentemente acquisita, Twitter, proprio mentre si prevede che la domanda di veicoli elettrici subirà un duro colpo.

Dusaniwsky si aspetta che lo short continui fino a quando le azioni non toccano il fondo. Ma gli analisti e gli investitori stanno ancora lottando per vedere un fondo, soprattutto perché la società è pronta a riportare i numeri di consegna per il quarto trimestre all’inizio del mese prossimo e offrire grandi incentivi agli acquirenti.

Le azioni Tesla sono aumentate del 7% a $ 120,60 a New York giovedì per il secondo giorno consecutivo di guadagni, mostrando alcuni segni di sollievo dopo sette giorni consecutivi di perdite che le hanno fatte scendere del 31%. Se l’anticipo tiene fino alla fine della sessione, saranno i primi giorni consecutivi di verde del titolo dall’inizio di dicembre.

La storia continua

Mercoledì scorso, l’analista di Morgan Stanley Adam Jonas, che ha ottenuto un rating equivalente di acquisto sul titolo da novembre 2020, ha affermato che c’è stato un “ingresso interessante per gli investitori” in mezzo al forte calo del prezzo delle azioni. Jonas ha abbassato il suo obiettivo di prezzo su Tesla per riflettere i prezzi più bassi e una svalutazione del business dell’azienda, ma ha detto che si aspetta che la società estenda il suo vantaggio sulla concorrenza dei veicoli elettrici nel 2023.

Tuttavia, anche se il prezzo delle azioni inizia a riprendersi da qui, la famigerata volatilità di Tesla potrebbe continuare a rallentare, secondo Dusaniwsky di S3.

“Quando le azioni Tesla inizieranno a salire, dovrebbe esserci un’ondata di coperture allo scoperto che contribuirà a far salire il prezzo delle sue azioni più in alto e più velocemente mentre i venditori allo scoperto a breve termine cercano di portare i loro enormi profitti nel mercato prima che evaporino”, ha affermato.

(Aggiorna il movimento delle azioni e aggiunge dettagli nel settimo paragrafo e aggiunge commenti degli analisti nell’ottavo.)

I più letti da Bloomberg Businessweek

© BloombergLP 2022