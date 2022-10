L’apertura del tetto e il vento “ci hanno quasi uccisi”.

HOUSTON – Gli Astros non erano entusiasti prima di ALCS Game 2 giovedì che il tetto del Minute Maid Park sarebbe stato aperto.

Ma entro la fine della notte, avrebbe potuto lavorare a loro favore.

Con il vento che soffia da destra a sinistra per la maggior parte del gioco, gli Astros con Homer Alex Bregman hanno battuto i loro tre tempi a sinistra prima. L’ultimo tentativo di Aaron Judge di scavare a destra è fallito Nel Gli Yankees hanno perso 3-2.

Quasi tutti nel bunker degli Yankees sembrano pensare che la palla del giudice sarà un fuoricampo.

“Chi l’avrebbe mai detto, penso che il tetto aperto ci abbia ucciso”, ha detto il regista Aaron Boone. “Penso che siano 390[-foot] una palla. … Non pensavo che lo fumasse come se non sospettasse di lui, ma sentivo che i suoi colleghi avevano ragione”.

In una bella notte, il tetto è stato aperto solo per la seconda volta in questa stagione al Minute Maid Park, una decisione presa dalla MLB nel post-stagione in consultazione con la squadra di casa e il capo arbitro. L’apertura del tetto sarebbe “diversa”, ha detto l’allenatore dell’Astros Dusty Becker prima della partita, notando in parte che il rumore della folla (parte del vantaggio dello stadio di casa) non sarebbe stato così forte.

Luis Severino ha reagito sconsolato quando Alex Bergman ha rotolato le basi dopo aver colpito Homer da tre punti nel terzo inning della sconfitta per 3-2 in gara 2 degli Yankees ALCS contro gli Astros. Il New York Post: Charles Wenselberg

Nell’ottavo inning, il giudice ha colpito la sua palla a 106,3 mph dalla racchetta e a 345 piedi nel campo destro, dove Kyle Tucker l’ha afferrata con un leggero salto nel muro per assicurarsi che non si spegnesse o almeno entrasse in extra basi. Il giudice potrebbe essere l’unico yankee che non è sorpreso di vederlo non uscire allo scoperto.

“Non nel modo in cui stava giocando il vento”, ha detto il giudice. “Stava soffiando forte nel campo sinistro, quindi l’ho colpito nella parte sbagliata del parco, questo è certo”.

Secondo Statcast, l’unico parco in cui sarebbe stato un Judge Fly Ball è lo Yankee Stadium.

Homer Bregman con tre piste, Che è arrivato nel terzo tempo di Luis Severinoera a soli 91,8 mph dalla mazza ma ha viaggiato per circa 360 piedi nel campo sinistro.

“So che tirava vento”, disse Severino. “Quello è stato l’unico motivo per cui la palla è uscita. Ho fatto davvero bene in questa situazione”.

Alla domanda se la palla fosse giocata diversamente con il tetto aperto, Severino ha detto con una risatina: “Per il loro bene, sì, proprio”.

Il giudice, che ha detto di aver sentito “ululare” il vento quando ha giocato sul campo giusto, è stato più diplomatico quando gli è stata posta la stessa domanda.

“Non si nota molto, tranne due palle di mosche”, ha detto il giudice. “Ho visto i miei piedi di spada ballare un po’ sul pop-up con cui ha dovuto recuperare. Ma quella era l’unica cosa.”