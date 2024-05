L’apertura fredda di “Saturday Night Live” presenta i membri del cast e le loro mamme

Sabato sera in diretta In onore della festa della mamma, ha abbandonato i tradizionali brividi e ha invece inserito brevi spezzoni con gli attori e le loro mamme.

“Sai, tra circa 29 minuti è la festa della mamma”, ha detto Kenan Thompson.

“Quindi c’è ancora tutto il tempo per comprare un regalo”, ha detto sua madre Ann.

“Ho detto mamma, i miei figli sono il mio dono per te”, ha risposto.

“Quindi fare da babysitter a loro è il mio regalo. Che generosità”, disse, un po’ sarcasticamente.

Più tardi, Thompson spiegò: “Dato che ci sono così tante storie tristi nel mondo in questo momento, abbiamo pensato di prenderci una pausa dal solito freddo e ascoltare invece alcune storie commoventi delle nostre mamme”.

Poi sua madre disse: “Davvero? È un peccato. Ero entusiasta di vedere chi avrebbe interpretato Stormy Daniels.

L’apertura è stata una strana apertura fredda, divertente e commovente allo stesso tempo, e soprattutto le letture delle battute erano rozze. Ma questa non è la prima volta che rendono omaggio alla Festa della Mamma 2018 E 2021.

Alcuni momenti salienti includono la madre di Mikey Dave che dice a suo figlio: “Mi hai già fatto il regalo più grande di tutti: quello schizzo di Beavis e Butthead”.

Colin Jost è apparso con un taglio di capelli biondo per abbinarlo a quello di sua madre, lamentandosi che il loro segmento fosse stato tagliato per tempo. “Aspetta un attimo, se non ho la fila non vengo pagata”, disse sua madre.

“Come pensi che mi senta?” Jost ha detto. “Ho passato giorni a coltivarlo.”

Bowen ha finito di dipingere con Yang e sua madre, dicendo di tutti i genitori presenti: “Veniamo da tutto il paese, da ogni lato dello spettro politico, ma possiamo lavorare in armonia. Amiamo tutti i nostri figli con tutto il cuore.

“Oh, è così dolce, mamma”, ha detto Yang.

Poi sua madre ha aggiunto: “Anch’io ho una battuta su Tom Brady. Tom Brady è così carino che dovrebbe chiamarmi.

Vedere SNL Apertura a freddo nel video qui sopra.