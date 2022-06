L’app Google TV su iOS funziona come un altro hub per i tuoi servizi di streaming

L’app Google TV, che raccoglie consigli sui contenuti da diversi servizi di streaming e ti consente di creare una watchlist globale dei tuoi preferiti, è ora disponibile su iOS. Google dice che sostituirà il primo App Google Play Film e TV È nell’App Store, quindi se hai già installato questa app, dovresti essere in grado di aggiornarla alla tua esperienza su Google TV a volte oggi.

Il programma, già disponibile su Android, ti consente di valutare ciò che hai visto in precedenza per migliorare i consigli futuri. La cosa più importante per i possessori di Android TV o Chromecast con Google TV è che puoi utilizzare l’app Google TV come telecomando per quei dispositivi facendo clic sull’icona del telecomando.

Non tutti i principali servizi di streaming consentono di inserire i propri contenuti nei ranghi delle registrazioni aggregate su Google TV: Netflix è il sito più grande. La società si è ritirata dall’integrazione di Google TV molto presto dopo il rilascio del Chromecast del 2020 e da allora Google non è stata in grado di riportare Netflix all’ovile.

Oltre ai suoi caroselli di intrattenimento, l’app Google TV avrà anche la tua raccolta di noleggi e acquisti di Google. (Se hai impostato Movies Anywhere, questo è un altro modo per trasmettere in streaming questo contenuto.) È tutto accessibile dalla scheda I tuoi contenuti. Google afferma che la scheda “In primo piano” ti tiene “aggiornato con notizie personalizzate quotidiane, recensioni e altro sull’intrattenimento che ami”.

Google TV continua a essere una delle mie interfacce preferite per sfogliare ciò che è disponibile sui servizi a cui ti abboni. Di recente, ha aggiunto Google profili utente individuali Per sperimentare, consenti a tutti nella tua casa di fare le proprie scelte personali e della schermata iniziale. La società ha anche accennato a questo Ha funzionalità di fitness in lavorazione per la sua piattaforma televisiva.