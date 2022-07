L’area di Arlington dell’Amazzonia, precedentemente chiamata National Landing, ha cercato di utilizzare NaLa

Commenta questa storia Sospensione

All’inizio, è apparsa nell’omaggio bottiglie d’acqua. Poi si è fatto strada magliette arcobaleno Mese dell’orgoglio. A giugno è apparso su Instagram come hashtag, e questo mese è stato improvvisamente incollato a una tavola da surf ed è stato creato un Airstream argentato in una zona erbosa ad Arlington, Annunciando a pendolari, dog sitter e jogging che si pavoneggiano, il loro quartiere si è guadagnato un nuovo soprannome: NaLa.

sì, “Sbarco nazionale” — un termine coniato dai funzionari locali per lo sviluppo economico per attirare l’Amazzonia nella Virginia del Nord quattro anni fa — è stato abbreviato e abbreviato in un acronimo di due sillabe che dice tutto, e niente, in una volta.

“Nala?” chiese Mohsen Abu Helou, seduto su una panchina vicino alla capanna di un finto bagnino che pubblicizzava il Nala Beach Club in una serata umida di questa settimana. “Immagino sia un nome femminile. Come Annala?”

“Deve essere qualcosa di nuovo che stanno facendo?” si chiedeva Alison Gaul, 38 anni, un avvocato che accompagna il suo dalmata di 10 anni, Dottie, nelle vicinanze. “Non so cosa diavolo significhi ‘Nala’.”

“Ho dovuto cercare di capirlo. Voglio dire, certo, immagino”, ha detto Jonathan Edwards, 40 anni, che è tornato nella zona un anno fa per il suo lavoro in Amazon. “Non sono un suo grande fan, ad essere onesti.”

National Landing, il nome generico combinato di questo gruppo di distretti della Virginia del Nord—Crystal City, Pentagon City e Potomac Yard—era soggetto a molta confusione Quando ha debuttato nel 2018, con molti residenti di lunga data che si sono rifiutati di adottare un’etichetta, hanno detto che sembrava un’azienda per Amazon. (Il fondatore di Amazon Jeff Bezos possiede il Washington Post.)

Ora, come un sacco AdMo (Adams Morgan) e CoHi (Columbia Heights) prima di lui, oppure No Ma In precedenza, sembra che l’area stia cercando di utilizzare un tipo di abbreviazione che, a seconda di chi lo chiedi, è sinonimo di climax o di un nuovo tipo di calma urbana.

Tracey Sayegh Gabriel, Direttore Esecutivo del National Landing Business Improvement District (BID), ha spiegato che Nala non era altro che una serie di eventi che la sua organizzazione stava organizzando quest'estate.

Accanto al stabilimento balneare – che invita i vicini a “chiudere gli occhi e godersi questa vacanza estiva con i piedi nella sabbia” – lì Nala Fitche include lezioni all’aperto, HIIT e lezioni di yoga e Nala venerdì al parcouna serie di concerti settimanali con musicisti locali.

“È un acronimo pensato per essere divertente e utile”, ha detto Sayegh Gabriel. “Non c’è alcuna intenzione di introdurre un nuovo nome per il quartiere”.

Ma altri hanno anche adottato l’acronimo sfrenato: uno studio dentistico nella Vecchia Alessandria – ufficialmente fuori da National Landing – ha recentemente cambiato nome in NaLa Smiles, in parte per attirare alcuni nuovi clienti Amazon come pazienti. (“Era un acronimo migliore sul tabellone e sugli striscioni, e sembra migliore”, ha detto Hisham Barakat, il proprietario dell’ufficio.)

E il Accanto al sociale I mediaAnche alcuni residenti e piccole imprese stanno iniziando a utilizzare l’acronimo per un’area in rapido cambiamento che sta già vedendo un afflusso di nuovi condomini, ristoranti e Trasferimenti aziendali.

“Abbiamo molto orgoglio della comunità, uguaglianza e capitale sociale nei nomi che abbiamo. Quindi siamo davvero impegnati a mantenere ‘Crystal City’, ‘Pentagon City’ e ‘Potomac Yard’ in uso, insieme al nome inclusivo ” National Landing “È la destinazione che stiamo costruendo”.

Ciò non significa che tutti gli altri la vedano allo stesso modo.

stenografia culturale

La logica dietro “NaLa” non è nulla di nuovo all’interno o all’esterno dell’area DC. Da quando ci sono stati quartieri, ci sono stati molti negozi che mirano a vendere quei quartieri e la loro potenziale direzione.

“È una specie di scorciatoia culturale”, ha affermato Jeffrey Parker, sociologo urbano dell’Università di New Orleans. “Luoghi che hanno quel tipo di nome, quel tipo di etichetta è associato a determinati tipi di servizi e determinati tipi di commercio… È molto sciocco, ma è marchiato. È rinforzante”.

Uno degli esempi più antichi negli Stati Uniti, ha detto, è SoHo a New York. Un tempo era una zona industriale leggera fatiscente Gli urbanisti li hanno ribattezzati Mentre stavano cercando di ripartire il quartiere gli artisti che avevano rilevato i suoi spaziosi loft.

Non ha fatto male che il nuovo nome abbia suscitato una parte alla moda a Londra e che i copioni si siano succeduti nella parte inferiore di Manhattan: Tribeca. Nomade. FiDi.

Ma più di mezzo secolo dopo, quando gli agenti immobiliari di New York hanno cercato di vendere soprannomi come "SoHa" (South Harlem) e "SoBro" (South Bronx) fuori dal centro cittadino, alcuni hanno detto che era andato troppo oltre: anche un legislatore Proponi un disegno di legge Punirebbe i broker che hanno usato nomi inventati per vendere immobili.

La tendenza – e il successivo accumulo – Fallo all’interno della tangenziale Dopo non troppo tempo. Era North Massachusetts Street Fu ribattezzato con successo “NoMa” con una fermata sulla linea rossa della metropolitana per suggellare l’affare. Altri tentativi sono svaniti tra battute d’arresto: né SONYA (a sud di New York Street), GaP (tra Georgia Street e Petworth), né SoMo (South Adams Morgan) Sembrava bloccato.

“È davvero facile deriderlo”, ha detto Parker, il sociologo urbano, ma “le persone vedono qualcosa che funziona una volta e si attengono ad esso”.

Forse non sorprende, quindi, che la frenesia in due sezioni abbia raggiunto South Arlington, dove questo quartiere in rapida evoluzione negli ultimi quattro anni ha cercato di definire chi è e come dovrebbe essere chiamato.

Dopo decenni di essere conosciuti come una sorta di labirinto di cemento senz’anima, i quartieri di Crystal City (dal nome di un lampadario nell’atrio di un edificio locale) e Pentagon City (dalla vicina casa dell’esercito americano) È stato prontamente spinto alla celebrità urbana quando Amazon ha annunciato nel novembre 2018 che avrebbe trasferito qui la sua seconda sede.

Ma quando i funzionari hanno celebrato il nuovo quartiere della compagnia come “Sbarco nazionale”, un termine generico che si è anche dissolto in una parte della piazza Potomac di Alessandria, la clamorosa reazione è stata: Che cosa?

“Hai sentito dello sbarco nazionale?” Richiesto Un blog locale. “non sei solo.”

Stephanie Landrum racconta la sua storia di educazione: quando i funzionari dello sviluppo economico della Virginia del Nord si sono riuniti nel 2017 per presentare un’offerta congiunta per il concorso a premi della seconda sede di Amazon, la proposta era nota come “Alexandria-Arlington”.

Lei e i suoi colleghi hanno compilato un opuscolo di 285 pagine in cui lodava le virtù di questa fiorente regione da inviare ad Amazon e, subito prima della stampa, si sono resi conto che si stavano perdendo qualcosa… qualsiasi cosa – Più urgente nominarlo.

"Abbiamo letteralmente trascorso così tanto tempo a creare tutto ciò che riguarda una comunità vivace e interconnessa che siamo arrivati ​​all'ultimo giorno e abbiamo dovuto prendere una decisione", ha affermato Landrum, Presidente e CEO dell'Economic Development Partnership ad Alessandria.

Città di cristallo? Quello era solo un quartiere. Atterraggio Potomac? Questo non si è bloccato. Landrum ha detto che stava scrivendo alla sua controparte di Arlington, con ogni bicchiere di vino celebrativo in mano, quando si sono stabiliti su “National Landing”.

Il nome, inteso a chiamare il vicino aeroporto nazionale Reagan, nonché un lungo elenco di opzioni di trasporto nell’area, divenne rapidamente onnipresente nei rispettivi uffici mentre si impegnavano in colloqui segreti con Amazon l’anno successivo.

“Ci siamo un po’ dimenticati che il resto del mondo non sapeva che avremmo realizzato quel titolo”, ha detto Landrum quando finalmente hanno fatto l’annuncio.

Tuttavia, BID e lo sviluppatore JBG Smith Entrambi l’hanno abbracciataUsando sempre di più il nome, il quartiere ha iniziato una trasformazione fisica e culturale: oltre agli uffici di Amazon, l’area è ora sede del nuovo quartier generale della Boeing e, presto, del nuovo campus degli alumni della Virginia Tech. Ci sarà una nuova fermata della linea gialla a Potomac Yard (PoYa?), la prima stazione di discarica aggiunta al sistema della metropolitana da decenni, e un ponte pedonale che collegherà l’aeroporto al resto del quartiere.

Seduto a un tavolo da picnic vicino al NaLa Beach Club, il 36enne impiegato federale Robert Feinstein è scoppiato in una risatina quando gli è stato chiesto dei due nuovi soprannomi del quartiere.

“Qual è il problema con ‘Crystal City’?” ha chiesto Vainshtein, 36 anni, residente ad Alessandria che fa il pendolare qui per lavoro. “E ‘stata ‘Crystal City’ per sempre. Non credo che le persone la passeranno mai liscia. “

Dall’altra parte del tavolo, Lauren Callahan, 27 anni, ha detto che “NaLa”, per non parlare di “National Landing”, non ha ancora cliccato su di lei. Ma i cambiamenti con questi nomi non sono certo fastidiosi.

È una fan delle banane gratuite che Amazon stava distribuendo vicino al famigerato centro commerciale di Crystal City, ha notato, e il caffè freddo BID serve settimanalmente presso la struttura a pochi metri di distanza.

“Fanno cose carine per la zona. È una cosa molto trendy”, ha osservato Callahan. “Chi conosci? Forse catturerà più “NaLa” che “National Landing”. “

“Sì”, obiettò Vainshtein, “ma inventato”.