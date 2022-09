L’arte generata dall’intelligenza artificiale ha vinto un premio. Gli artisti non sono felici.

Un utente di Twitter ha scritto: “Stiamo guardando la morte dell’arte svolgersi davanti ai nostri occhi”.

Un altro ha scritto: “È così disgustoso”. “Posso vedere quanto possa essere utile l’arte dell’IA, ma fingi di essere un artista creandone uno? Certo che no.”

Alcuni artisti hanno difeso il signor Allen, dicendo che usare l’intelligenza artificiale per creare un pezzo non è diverso dall’usare Photoshop o altri strumenti di manipolazione delle immagini digitali, e che la creatività umana è ancora necessaria per presentare le giuste affermazioni per creare un premiato pezzo.

Olga Roebuck, portavoce del Dipartimento dell’agricoltura del Colorado, che sovrintende alla fiera statale, ha affermato che il signor Allen ha adeguatamente rivelato il coinvolgimento di Medjourney durante la presentazione del suo articolo; Le regole di categoria consentono qualsiasi “pratica artistica che utilizzi la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione”. Ha detto che i giudici di classe non sapevano che Midjourney fosse un programma di intelligenza artificiale, ma in seguito entrambi le hanno detto che avrebbero dato al signor Allen il primo premio anche se lo possedessero.

Il dibattito sulle nuove tecniche di creazione artistica non è una novità. I sentimenti di molti pittori si ritirarono sull’invenzione della macchina fotografica, che consideravano un relitto dell’arte umana. (Charles Baudelaire, poeta e critico d’arte francese dell’Ottocento, Si chiama fotografia “I fedeli nemici dell’arte.”) Nel ventesimo secolo, gli strumenti di editing digitale e i software di progettazione assistita da computer sono stati allo stesso modo respinti dai puristi perché richiedevano così poche abilità da parte dei collaboratori umani.

Alcuni critici ritengono che ciò che rende diversa la nuova generazione di IA non sia solo la possibilità di produrre bellissime opere d’arte con il minimo sforzo. È così che funzionano. App come DALL-E 2 e Midjourney vengono create estraendo milioni di immagini dal Web aperto, quindi insegnando agli algoritmi a riconoscere schemi e relazioni in quelle immagini e creandone di nuove con lo stesso stile. Ciò significa che gli artisti che caricano il loro lavoro su Internet possono inavvertitamente aiutare ad addestrare gli algoritmi dei loro concorrenti.

“Ciò che rende diversa questa IA è che è esplicitamente addestrata su artisti che lavorano esistenti”, ha affermato RJ Palmer, un artista digitale, Tweet il mese scorso. “Questa cosa vuole il nostro lavoro, è attivamente anti-artista”.