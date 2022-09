L’arte incontra la scienza nell’analisi di un’antica statua di cavallo danzante

Ma i curatori del Cincinnati Museum of Art non erano affascinati da una caratteristica della statua realistica dell’VIII secolo: la nappa sulla fronte che sospettavano non fosse originale.

Per ottenere risposte, le guardie del restauro hanno dovuto accettare di regalare parti dell’insostituibile arte da 26 pollici in nome della scienza. Un team internazionale di ricercatori ha analizzato 11 piccoli campioni incisi, ciascuno del peso di pochi milligrammi. Prelevati da varie località del Mud Horse, i campioni sono stati sottoposti a una serie di test diversi.

Una tecnica, la diffrazione dei raggi X in polvere, studia come si comportano i raggi X quando vengono addestrati su un metallo o un’altra sostanza che è stata macinata in polvere. Diversi materiali piegano i raggi in modi diversi e questa tecnica può aiutare a determinare la miscela di materiali o la composizione di campioni anche molto piccoli.