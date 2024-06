L’assegno da 2,3 milioni di dollari di Google ha aiutato l’azienda a ottenere un processo davanti a un giudice invece che a una giuria

Una causa antitrust intentata dal Dipartimento di Giustizia e da otto stati che cercano di spezzare il presunto monopolio di Google sulla tecnologia pubblicitaria sarà esaminata da un giudice questo autunno, come preferisce la società. Gli avvocati governativi avevano incluso una richiesta di risarcimento danni nella loro causa e avevano portato avanti un processo con giuria. I processi con giuria possono essere imprevedibili, come la vittoria in tribunale di Epic su Google l’anno scorso, afferma un esperto legale il bordo E se il governo avesse successo, potrebbe aumentare la probabilità che Google risolva il caso.