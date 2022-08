L’assistente dei Metallica James Hetfield, 59 anni, “chiede il divorzio” dalla moglie di due decenni

Secondo quanto riferito, il giocatore numero uno dei Metallica, James Hetfield, ha chiesto il divorzio dalla moglie più di due decenni fa.

James, 59 anni, ha presentato documenti in Colorado per divorziare da Francesca Hetfield, partner di lunga data, secondo TMZ.

Si dice che i due siano ancora in contatto poiché condividono due figlie, Callie, 20 anni, e Marcela, 16 anni, e il figlio Castor, 18 anni, con la madre.

La coppia è sposata da 25 anni dopo essersi sposata per la prima volta nel 1997.

James, che ha un patrimonio netto stimato di $ 300 milioni, risiede con la sua famiglia a Vail, in Colorado.

Ai piedi del monte Vail, il piccolo paese e rinomata stazione sciistica è la città natale di Francesca.

Mentre la coppia ha scelto di vivere la propria vita relativamente fuori dai riflettori, James ha precedentemente ammesso di attribuire a Francesca il merito di averlo aiutato a maturare.

Il chitarrista ritmico – che ha mantenuto la completa astinenza dall’alcol da quando è diventato sobrio nel 2002 – ha dichiarato che Fran, 48 anni, lo ha aiutato ad affrontare i suoi problemi in modo più costruttivo.

Ha detto a NPR nel 2005 che sua moglie lo ha aiutato a maturare dopo che è andato “dritto” e che era imbarazzato dalle sue tendenze distruttive passate causate dalla sua dipendenza e dai suoi problemi di rabbia.

In un’intervista con il conduttore di talk show radiofonici Joe Rogan dopo essersi trasferito in Colorado, Hetfield ha detto che dopo aver vissuto per decenni nel nord della California, era stanco della reazione negativa della gente del posto che non considerava gentilmente le sue opinioni politiche e le sue scelte di vita.

“Sono un po’ stufo della Bay Area e degli atteggiamenti delle persone lì, un po’”, ha detto Hetfield.

Parlano di quanto sono diversi, e cose del genere, e va bene se sei diverso come loro. Ma apparire con un cervo sullo shocker non vola nella contea di Marin.