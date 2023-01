L’astronauta in pensione Buzz Aldrin sta per sposare il suo “amore di lunga data” nel giorno del suo 93esimo compleanno





Cnn

–



Dev’essere il loro matrimonio fuori dal mondo.

Edwin “Buzz” Aldrin, che è diventato la seconda persona a mettere piede sulla luna nel 1969, dopo il collega Neil Armstrong, ha sposato il suo “amore di lunga data” nel giorno del suo 93esimo compleanno venerdì.

L’ex astronauta ha annunciato il suo matrimonio su Twitter.

“Nel mio 93esimo compleanno e nel giorno che sarà onorato anche dalle leggende viventi dell’aviazione, sono lieto di annunciare che io e il mio amore di lunga data, la dottoressa Anca Faur, ci siamo sposati”, ha scritto Aldrin. “Ci siamo uniti al santo matrimonio in una piccola cerimonia privata a Los Angeles e siamo entusiasti come adolescenti in fuga”.

Ha pubblicato due foto di se stesso in smoking e Fur in un abito a maniche lunghe.

Alden ha anche ringraziato i fan per i loro auguri di compleanno In un altro tweet di venerdì. “Significa molto e spero di continuare a servire una causa più grande per molte rivoluzioni intorno al sole”, ha scritto.

Nel luglio 1969, il comandante della missione Apollo 11 Armstrong, il comandante del modulo lunare Buzz Aldrin e il pilota del modulo di comando Michael Collins partirono per il viaggio di quasi 250.000 miglia verso la luna. Ci sono voluti quattro giorni per raggiungere la loro destinazione.

Armstrong è rimasto sulla superficie lunare per 2 ore e 32 minuti e Aldrin, che lo ha seguito, ha trascorso circa 15 minuti in meno.

I due astronauti hanno posato una bandiera americana, raccolto rocce lunari e condotto esperimenti scientifici prima di tornare alla navicella spaziale. Hanno anche parlato con il presidente Richard Nixon alla radio dallo Studio Ovale.

I tre astronauti tornarono a casa accolti da eroi.