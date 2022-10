L’astronauta James McDevitt, che comandava la missione Apollo 9, è morto all’età di 93 anni

È morto James McDevitt, che ha guidato la missione Apollo 9 per testare il primo set completo di equipaggiamento per andare sulla luna. Aveva 93 anni.

McDevitt è stato anche il comandante della missione Gemini 4 nel 1965, dove il suo amico e collega Ed White ha eseguito la prima passeggiata spaziale negli Stati Uniti. Le sue immagini di bianco durante una passeggiata nello spazio sono diventate iconiche.

Ha passato l’opportunità di atterrare sulla luna e invece è diventato il responsabile del programma dell’agenzia spaziale per cinque missioni Apollo dopo lo sbarco sulla luna dell’Apollo 11.

La NASA ha dichiarato lunedì che McDevitt è morto giovedì a Tucson, in Arizona.

Durante il suo primo volo nel 1965, McDevitt dichiarò di aver visto “qualcosa lì” su come sarebbe una birra volare fuori dalla sua navicella Gemini.

La gente lo chiamava un UFO e McDivitt in seguito scherzò sul fatto che fosse diventato un “esperto di UFO di fama mondiale”. Anni dopo, scoprì che era solo il riflesso di una vite nella finestra.

L’Apollo 9, che orbitava attorno alla Terra e non andava oltre, era una delle missioni spaziali meno ricordate per il programma della NASA. Nella storia orale del 1999, McDevitt ha detto che non gli ha infastidito il fatto di essere stato trascurato: “Posso capire perché non è atterrato sulla luna, sai. E quindi non fa quasi parte dell’Apollo. Ma il modulo lunare era …la chiave dell’intero programma.” READ Accensione confermata a log 1,3 MJ

La missione McDevitt, in volo con i compagni di equipaggio dell’Apollo 9, Rusty Schweickart e David Scott, è stata la prima prova spaziale di un lander lunare leggero, chiamato Spyder. Il loro obiettivo era vedere se le persone potessero viverci, se potesse attraccare in orbita e, cosa che divenne cruciale nella crisi dell’Apollo 13, se i motori del modulo lunare potessero controllare l’array del veicolo spaziale, che includeva il modulo di comando Gumdrop.

All’inizio dell’allenamento, McDevitt non era impressionato da quanto fosse fragile il modulo lunare: “Ho guardato il mio molo e lui ha guardato me, e abbiamo detto: ‘Oh mio Dio! Voleremo davvero qualcosa del genere? “Quindi era davvero pacchiano….era come cellophan e carta stagnola con nastro adesivo e spille!”

A differenza di molti dei suoi compagni astronauti, McDevitt non ha desiderato volare fin dall’infanzia. Era bravo.

McDevitt non aveva soldi per frequentare il college, cresciuto a Kalamazoo, nel Michigan. Ha lavorato per un anno prima di entrare nelle scuole medie. Quando si unì all’Air Force all’età di 20 anni, poco dopo lo scoppio della guerra di Corea, non era mai stato su un aereo. È stato accettato per addestrare i piloti prima di decollare a terra.

“Fortunatamente, l’ho amato”, ricorda in seguito.

McDevitt ha volato 145 missioni di combattimento in Corea ed è tornato in Michigan dove si è laureato in Ingegneria Aeronautica all’Università del Michigan. In seguito divenne un pilota collaudatore d’élite presso la base dell’aeronautica militare di Edwards e divenne il primo studente della scuola sperimentale di ricerca aerospaziale dell’aeronautica. I militari erano impegnati in missioni spaziali umane che furono successivamente abbandonate. READ Come l'inafferrabilità nell'evoluzione dei primati ha dato agli esseri umani una voce che manca alle scimmie | si è evoluto

Nel 1962, la NASA scelse McDevitt per far parte della sua seconda classe di astronauti, spesso chiamata “New Nine”, unendosi a Neil Armstrong, Frank Borman, Jim Lovell e altri.

McDivitt è stato selezionato per guidare la seconda missione Gemini per due uomini, insieme a White. La missione di quattro giorni nel 1965 ha fatto il giro del mondo 66 volte.

Il volo dell’Apollo 9 durò 10 giorni nel marzo 1969, quattro mesi prima dell’atterraggio sulla luna, e fu relativamente tranquillo e senza problemi.

“Dopo aver volato sull’Apollo 9, mi era chiaro che non sarei stato il primo a sbarcare sulla luna, il che era importante per me”, ricorda McDevitt nel 1999. Questo è importante per me”.

Quindi, McDevitt è passato alla gestione, prima nel modulo lunare Apollo e poi nella parte Houston dell’intero programma.