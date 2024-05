L’attacco a sorpresa di Putin lascia l’Ucraina in una posizione “estremamente difficile”.

Sabato la Russia ha lanciato “bombardamenti continui” su Kharkiv, secondo una dichiarazione rilasciata dal centro Polizia nazionale. Sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha ricevuto due briefing mediatici dal suo comandante supremo, Alexander Sersky.

La Russia ha attaccato con attacchi aerei a Vilcha, Liptse, Liman, Izbitskoye, Veseloy, Petrovka, Kazakia Luban, Sinelnikovo e Volchansk a Kharkiv, secondo una fonte della sicurezza. apprezzamento Dallo Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina.

Il capo dell’amministrazione militare di Vovchansk, Tamaz Hambarashvili, ha affermato che la situazione è “estremamente difficile”.

La Russia ha concentrato i suoi sforzi bellici principalmente su Donetsk, nell’Ucraina orientale, ottenendo solo guadagni marginali. Ma nelle ultime settimane, la Russia ha concentrato i suoi attacchi su… Infrastrutture energetiche In quello che potrebbe essere un tentativo di prepararsi per un ulteriore assalto, ha riferito l’Associated Press.

Il momento è delicato per l’Ucraina, che negli ultimi mesi ha subito un’enorme pressione sul suo esercito e sulle sue risorse. È probabile che l’obiettivo dell’attacco sia diretto verso… Ostruzione delle risorse ucraine Gli analisti dell’Istituto per lo studio della guerra hanno affermato che l’incontro a Kharkiv mira ad allentare l’attenzione dell’Ucraina nel contrastare gli attacchi russi nell’Ucraina orientale. Finora l’operazione ha dato alla Russia “significativi vantaggi tattici”, ha affermato l’istituto.

La Russia ha affermato di aver catturato cinque villaggi tra Kharkiv e la Russia.

La Russia ha iniziato il suo attacco a sorpresa nel Vovchansk Oleg Sinigubov, capo dell’amministrazione regionale, ha dichiarato in un post sull’app Telegram che l’attacco è stato effettuato venerdì a tre miglia dal confine russo, uccidendo almeno due civili.

L’Ucraina ha riconquistato Vovchansk dall’occupazione russa all’inizio della guerra.

Secondo i dati della polizia nazionale, quasi 1.000 residenti sono stati evacuati da Kharkiv tra venerdì e sabato.

Secondo i giornalisti AP sul campo, Gli edifici furono distrutti Altri hanno preso fuoco sabato. Notizie dal cielo Ci sono state segnalazioni di fumo proveniente dagli edifici.

Ucraina Zelenskyj ha detto in un discorso di sabato che la Russia sta lavorando per rafforzare le sue posizioni a Kharkiv.

“Le nostre operazioni di difesa continuano nella regione di Kharkiv”, ha detto Zelenskyj. “Interrompere i piani offensivi russi è ora la missione numero uno. La realizzazione di questa missione dipende da ogni soldato, ogni sergente, ogni ufficiale”.

L’attacco arriva settimane dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato intendere che potrebbe cercare di creare quella che ha definito una zona “cuscinetto” tra Russia e Ucraina, ma solo sul territorio ucraino. Gli analisti dell’epoca credevano che le sue dichiarazioni potessero gettare le basi per l’imposizione di una zona sul territorio ucraino che sarebbe stata disegnata come una zona cuscinetto pacifica tra Ucraina e Russia, quando in realtà potrebbe essere una copertura per l’annessione forzata del territorio ucraino. con un altro nome.

Secondo l’ISW, l’operazione mira probabilmente anche a respingere le forze ucraine da Belgorod in Russia.

“È probabile che le forze russe trarranno vantaggio dal loro punto d’appoggio tattico nell’oblast settentrionale di Kharkiv nei prossimi giorni per intensificare le operazioni offensive e perseguire la fase iniziale di uno sforzo offensivo probabilmente mirato a respingere le forze ucraine dal confine con l’oblast di Belgorod”, affermano gli analisti dell’ISW. disse.

Da mesi le forze ucraine lanciano attacchi a Belgorod, mettendo la Russia sulla difensiva, mentre evacua i residenti mentre l’Ucraina porta i combattimenti in territorio russo.