L’attivista Elliot prende di mira PayPal. Ecco perché.

(Ticker di borsa: PYPL) La pandemia è stata cara poiché le famiglie acquistano sempre più online, ma quest’anno le scorte sono diminuite di oltre il 60% quando le persone sono tornate alle abitudini di spesa pre-pandemia. All’inizio di quest’anno, la società ha abbassato le sue previsioni di profitto per il 2022, risultando nella società La peggiore vendita di un giorno della sua storia In quanto società per azioni.

Quel forte calo nell’ultimo anno – quando PayPal è passata dall’essere una società da 350 miliardi di dollari al suo apice a una società del valore di quasi 89 miliardi di dollari – ha spinto gli investitori a chiedersi se un attivista busserebbe alla porta della società di pagamenti. gestione ElliottL’hedge fund da 50 miliardi di dollari sembra aver fatto proprio questo, secondo un rapporto del Wall Street Journal.

Martedì le azioni PayPal sono aumentate di oltre il 7% nel trading after-hour

PayPal ed Elliott non hanno risposto immediatamente a una richiesta di Barone Per commenti al di fuori del normale orario lavorativo. La rivista non aveva dettagli sull’entità della partecipazione di Elliott o sulle sue intenzioni per l’azienda. Tuttavia, è facile capire perché l’attivista l’ha presa di mira.

Le azioni PayPal sono attualmente in negoziazione 19 volte i guadagni a termine, Ben al di sotto della media quinquennale di 36 volte, secondo i dati di FactSet. pari come





(V) e





(MA) ha scambiato rispettivamente 26 volte gli utili e 29 volte. Ridurre il divario di valutazione, specialmente per un'azienda più orientata alla crescita come PayPal, è qualcosa che probabilmente Elliott spingerà.

Per quanto riguarda il modo in cui PayPal è arrivato lì, la società ha già ammesso che si sta concentrando sulla sua offerta di pagamento online e sul suo portafoglio digitale. In una conferenza con gli investitori il mese scorso, il CEO Dan Schulman ha affermato che il 30% dei suoi conti attivi fornisce circa l’80% delle transazioni totali della società.

“Più persone riusciamo a convincere le persone a partecipare al servizio, maggiore è il ricavo medio per account attivo”, ha detto Shulman in quel momento. “La parte inferiore della canalizzazione è più importante per noi ora della parte superiore”.

Gli analisti hanno anche sostenuto un approccio più mirato da parte di PayPal. Alla luce della quota segnalata di Elliott in PayPal, Dan Dolev, analista di Mizuho Securities, ha ribadito la sua richiesta che PayPal si concentri maggiormente sul pulsante di pagamento e dedichi meno tempo agli altri. Progetti come la criptovaluta

Spendendo meno in ricerca e sviluppo, vendite e marketing, Dolev ha affermato che PayPal potrebbe vedere un miglioramento dei margini di 10 punti percentuali.

Elliott potrebbe avere altre idee per l'azienda. È stato riferito all'inizio di questo mese che Elliott Ho preso una condivisione su Pinterest. Ancora una volta, le intenzioni di Elliot





(PINS) Sconosciuto ma questo non ha fermato la speculazione.

In un recente rapporto, Thomas Champion, analista di Piper Sandler, ha affermato di poter immaginare che Elliott paghi





vendere se stesso–





(MSFT) e PayPal erano presunti corteggiatori.

PayPal annuncerà i risultati finanziari per il secondo trimestre il 2 agosto.

Scrivi a Carleton English all’indirizzo carleton.english@dowjones.com