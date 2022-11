L’attività delle fabbriche cinesi è al livello più basso da aprile; I mercati asiatici sono stati per lo più più alti

L’indice dei prezzi al consumo in Australia per ottobre è sceso al 6,9% su base annua, in calo rispetto al 7,3% di settembre. Indicatore mensile A cura dell’Australian Bureau of Statistics.

L’aumento dei prezzi delle abitazioni, del cibo e delle bevande analcoliche e dei trasporti ha spinto l’indice CPI complessivo verso l’alto.