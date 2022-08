L’attore afferma che “non ci si aspetta che Anne Heishi sopravviva” a causa delle ferite riportate

“Purtroppo, a causa del suo incidente, Ann Heck ha subito una grave lesione cerebrale a causa della mancanza di ossigeno e rimane in coma e in condizioni critiche. Non ci si aspetta che sopravviva”, si legge nella dichiarazione. “È stata a lungo una sua scelta di donare i suoi organi e viene tenuta su macchine di supporto vitale per determinare se ce ne sono di vitali”.

La lesione cerebrale ipossica si verifica quando il cervello è privato di ossigeno.

Mi ha detto che una donna che si trovava all’interno della casa al momento dell’incidente ha riportato ferite lievi e ha cercato assistenza medica.

Heche è rimasto in condizioni critiche. prima .questa settimana Un portavoce di Heche ha detto alla CNN che l’attrice aveva subito una “lesione polmonare significativa che richiedeva ventilazione meccanica” e “un’ustione che richiedeva un intervento chirurgico”.

“Vogliamo ringraziare tutti per gli auguri e le preghiere per la guarigione di Anne e ringraziare il personale dedicato e le meravigliose infermiere che si sono prese cura di lei al Grossman Burn Center del West Hills Hospital”, ha continuato la dichiarazione della sua famiglia e dei suoi amici.

Hanno anche elogiato il “grande cuore di Heche” e lo “spirito generoso”.

“Più che il suo talento eccezionale, ha visto diffondere gentilezza e gioia come il lavoro della sua vita, in particolare muovere l’ago dell’accettazione della persona che amava”, si legge nella dichiarazione. “La ricorderemo per la sua coraggiosa onestà e ci mancherà moltissimo per la sua luce”.

Heche è diventata famosa nella serie televisiva Another World, interpretando le gemelle Vicky Hudson e Marley Love dal 1987 al 1991. Ha vinto un Daytime Emmy Award per la sua interpretazione nello show.

Heche ha seguito questo successo con diversi film, tra cui “Donnie Brasco”, “Wag the Dog” e “Six Days Seven Nights” con Harrison Ford.

Negli ultimi anni, Heche è apparso in programmi TV come “The Brave”, “Quantico” e “Chicago PD”.