L’attore di “Hawaii Five-0” aveva 56 anni

Taylor Willie, il lottatore di sumo diventato…Hawaii Cinque-0 L’attore è morto giovedì 20 giugno, secondo la televisione locale delle Hawaii KITV. Aveva 56 anni.

Sebbene i dettagli riguardanti la morte, il luogo e la causa, non siano stati immediatamente noti, la sua morte è stata confermata da Peter M. Lenkov, produttore esecutivo della serie 2010-2020. Hawaii Cinque-0 Riavviare.

All’inizio ho pubblicato un messaggio su Instagram che diceva semplicemente: “Sono devastato. Più tardi pubblicherò alcuni sentimenti dettagliati”. “È così difficile in questo momento”, ha continuato Lenkov con un post più lungo, rivolgendosi direttamente a Willie:

“T, come ti ho detto molte volte, mi sono innamorato di te alla prima audizione. Sei venuto con un asciugamano in testa per asciugarti il ​​sudore e sono rimasto ipnotizzato. Mi hai incantato fino a farti diventare un cliente abituale.. .nello show…e nella mia vita. Eri una famiglia e mi mancherai ogni giorno, T.” fratello mio.

“PS: Quando abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo riso di quanto tu abbia avuto ragione fin dal primo giorno. Cinque-0 Era il lavoro dei nostri sogni. E sono stato così fortunato che siamo riusciti a condividere quella magia insieme.

Nato Taila Tuli il 14 giugno 1968, Willie era di Laie, Hawaii ed era di origine samoana americana. Prima di diventare un attore, era un lottatore di sumo popolare e di successo e un artista marziale misto. Dopo aver lasciato il sumo, Willie iniziò a competere nell’Ultimate Fighting Championship, gareggiando come Tayla Tuli nel suo primo incontro UFC nel novembre 1993.

Il suo primo ruolo da attore degno di nota in un film importante è arrivato in una commedia Dimentica Sarah Marshall Nel 2008, ha interpretato il ruolo di un impiegato alberghiero che fa amicizia con il personaggio principale di Jason Segel, Peter Breiter. Due anni dopo, è stato scelto per un ruolo ricorrente Hawaii Cinque-0 nei panni del detective Kamekona, un personaggio che avrebbe interpretato per i successivi dieci anni nello show.

Ha interpretato lo stesso personaggio in sette episodi Magnum P Dal 2018 al 2020.

Willie lascia la moglie, Halona, ​​e i loro due figli.

