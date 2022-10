L’attore James Lastovich è scomparso alle Hawaii

Attore “I giorni della nostra vita” James Lastovich E il suo coinquilino è scomparso alle Hawaii, secondo sua madre, che chiede aiuto.

la madre di Giacomo, Lucianodice suo figlio e Nevin Dezdari Erano in vacanza in un resort a Kauai. Domenica, hanno detto a qualcuno dello staff dell’Hanalei Bay Resort che erano diretti al Kokee State Park mentre stavano andando per un lungo viaggio. Hanno anche chiesto indicazioni per Shipwreck Beach… in particolare intorno all’area delle immersioni sulla scogliera.

Secondo Lucien, non sono mai tornati al resort la domenica sera e da allora non sono più stati visti. Hanno lasciato tutti i loro effetti personali nella stanza che ora è in possesso della polizia.

Stavano guidando una Nissan nera, che non si è più presentata. Lucienne dice che c’è un dispositivo di localizzazione sull’auto, ma non ci sono informazioni dalla polizia se fossero stati in grado di localizzarlo.

Abbiamo parlato con Lucien, che sta viaggiando da San Diego a Kauai per aiutarla a trovare suo figlio e la sua coinquilina. Pensa che siano a Kokee State Park.

I fan della serie ricordano che James interpretava Joy Johnson, un personaggio ricorrente che è nello show da 5 anni, a partire dal 2015.

Sua madre chiede a chiunque abbia informazioni di farsi avanti e aiutare.