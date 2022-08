L’attore Magnum, PI aveva 83 anni – The Hollywood Reporter

Roger E. Mosley, che ha interpretato Theodore “TC” Calvin, pilota di elicottero e amico Tom SelleckPersonaggio in tutte le otto stagioni dell’originale Magnum, B, è morto domenica. Aveva 83 anni.

Mosley è morto al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles per le ferite riportate in un incidente d’auto a Lynwood, in California, giorni prima, ha detto sua figlia, Ch-a. Il giornalista di Hollywood.

Sul grande schermo, Moseley era nella sua forma più iconica come cantante blues e folk Huddie Ledbetter (“The Midnight Special”) nel pezzo d’epoca pancia di piombo (1976) diretto da Gordon Parks. Nella sua recensione, Roger Ebert Ha scritto Mosley ha interpretato il ruolo “con grande forza” e ha definito il film “una delle migliori biografie di un musicista che abbia mai visto”.

Moseley è stato anche prominente nei film di sfruttamento violento, interpretando il fratello arrabbiato di Goldie recentemente rilasciato dalla prigione (Massimo Giuliano) nel classico Mac (1973) protagonista Assassino (1972), Dolce Gesù, predicatore (1973) e Strater di Città Oscura (1975).

e dentro più grande (1977), Mosley – forte 6 piedi 2 e 215 libbre nel suo periodo migliore – foto di Sonny Liston e di essere attaccato da Mohamed Alì.

L’amato attore è apparso in 158 dei 162 episodi della CBS. Magnum, Bcreato da Donald Bellisario e Glen Larson. TC è amico di Thomas Magnum di Selleck sin dai suoi giorni in Vietnam; Il suo personaggio possedeva una compagnia di elicotteri su Oahu chiamata Island Hoppers, che è stata determinante nella serie che si è svolta dal dicembre 1980 al maggio 1988.

Secondo Mosley, Gerald McCranie era pronto per interpretare TC prima che i produttori si rendessero conto di aver bisogno di qualcuno di colore nel cast principale. Selleck pensa a Mosley dal film carcerario che hanno fatto insieme, 1973 Isola della stazioneHa suggerito la parte.

Il nato a Los Angeles all’epoca era impegnato a girare film e non voleva un lavoro in uno show televisivo, ma il suo agente gli chiese di fare almeno un magnum pilota.

come Mosley mi sono ricordato Il suo agente gli ha detto: “È interpretato da questo ragazzo Tom Selleck. Tom Selleck ha fatto circa cinque demo… e nessuno di loro è andato esaurito. Quindi ecco cosa fai, Roger: iscriviti allo spettacolo, vai alle Hawaii, e loro” Ti tratterò bene per i 20 giorni che scatteranno la foto [pilot]Avrai un sacco di soldi, poi vai a casa. Uno spettacolo con Tom Selleck fallisce sempre e starai bene.

“Beh, dopo 8 anni e mezzo…”

Mosley era nella vita reale un pilota di elicotteri privato autorizzato (qualcosa che i produttori hanno scoperto dopo che è stato assunto, ha detto) ma non gli è stato permesso di pilotare la serie.

Inizialmente, gli scrittori avevano TC come proprietario di una compagnia di elicotteri in difficoltà, ma Mosley si rifiutò di “essere l’unica persona di colore alle Hawaii ed essere al verde”, ha detto. “E hanno invertito. Hanno deciso che Tom sarebbe andato in bancarotta e che sarei stato finanziariamente favorevole, tranne per il fatto che l’ho sempre salvato. “

Mosley ha anche reso il suo personaggio un laureato alla Grambling State University, un amante dei libri e della poesia e un uomo che non faceva festa.

“che essi [the Magnum writers] Continua a scrivermi per fumare e bere, ma non lo farò”, ha detto in un’intervista del 1982 a Ebano. “Non ho mai avuto l’orgasmo, né fumo né bevo nello show o nella vita reale. Questo non è ciò che voglio che i bambini neri vedano”.

Roger Earl Moseley è nato il 18 dicembre 1938 ed è stato cresciuto da sua madre, Eloise, nell’ambito del progetto Watts Imperial Courts. Era un lottatore di scuola superiore e allenatore di nuoto di quartiere.

Come affermato nel 1976 Le persone una storiaMosley stava studiando recitazione con Raymond Saint-Jacques al Mafundi Institute, una scuola d’arte comunitaria a Watts, quando un regista della Universal è venuto a tenere una conferenza agli studenti sull’auto-immolazione e ha detto: “Conosco attori che hanno dovuto mangiare panini al ketchup”.

Mosley si alzò e gridò: “Hai il coraggio di dirci di mangiare ketchup per la nostra arte. Conosco persone che mangiano ketchup per sopravvivere. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una pausa”.

Il regista ha invitato Mosley a visitare lo studio la prossima settimana.

Moseley ha fatto una delle sue prime apparizioni sullo schermo nel 1971 in un episodio della CBS. pistolapoi piccoli ruoli in nuove centinaia (1972) e Hickey e Boggs (1972).

poi lavorare con John Wayne in MK (1974); insieme a James Earl JonesE il Cecilia Tyson e Louis Gossett Jr fiume Niger (1976); E come giocatore di football Bowden Patterson Sr., in semi-solido (1977), protagonista Burt Reynolds.

Posta-magnumHa recitato al fianco di Neil Carter nella sitcom della CBS Tu prendi i bambiniCome allenatore di rachitismo alla ABC Uscire con il signor Cooper Milt Johnson su Showtime brusco risveglio. Come è apparso nei film condizione del cuore (1990), ingresso illegale (1992), pentagramma (1994) e Linea sottile tra amore e odio (1996).

Tra i sopravvissuti ci sono anche sua moglie Antoinette (“Tony”) – stanno insieme da quasi 60 anni – il figlio di Brandon; Il nipote di Austin e Rahsan sono tra i suoi tanti nipoti

ca Ha scritto su Facebook: “Non possiamo mai piangere per un uomo così meraviglioso. Odiava qualsiasi pianto in suo nome. È tempo di celebrare l’eredità che ha lasciato per tutti noi. Papà ti amava. Anche tu amavi me. Il mio cuore è pesante ma forte. Mi prenderò cura di mia madre, del tuo amore per quasi 60 anni. Mi ha cresciuto bene ed è in buone mani. Riposa in pace.