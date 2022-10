L’attore Ray Buffer accusato di aver rubato fumetti, il negozio dice che è in video

Il Dipartimento per la protezione dei dati personali informa che la polizia di TMZ ha raccolto una denuncia del piccolo furto e sta indagando sull’incidente.

Il negozio di fumetti afferma di aver ottenuto ulteriori prove – che saranno consegnate alla polizia – dopo aver avvertito altri negozi di Ray in un post su Facebook prima che fosse identificato.

I proprietari ci dicono che la Metropolis Comics di Los Angeles ha inviato loro dei filmati di sicurezza stranamente simili quando Ray era lì. In questo video, il proprietario lo affronta dopo averlo visto fare lo stesso movimento, questa volta riproducendo i fumetti e uscendo mentre il proprietario minaccia di chiamare la polizia.

Ray, che è apparso in programmi TV come “ER” e “Curb Your Enthusiasm”, ha cancellato tutti i suoi account sui social media dopo che il negozio di fumetti ha pubblicato il video online.