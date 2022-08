L’attore Richard Rowat di Friends and Golden Girls è morto all’età di 89 anni

il nuovoOra puoi ascoltare gli articoli di Fox News!

Richard Rowat, che ha recitato in spettacoli famosi come “Friends”, “Golden Girls” e “Seinfeld”, è morto. Secondo il suo necrologio, “è morto improvvisamente” all’età di 89 anni.

Con oltre 135 ruoli recitativi a suo nome, Rawat ha interpretato molti personaggi in TV, film e persino a Broadway.

giocare a tarda ora Betty BiancaIl suo ragazzo è nella sitcom e lei è apparsa accanto a lei Jay Leno Nel 1978 ha realizzato il film TV “Almost Heaven”.

L’attore di “SEINFELD” appare all’improvviso in “The Bachelorette”

Il suo ultimo ruolo di attore è stato in “24” nel 2009. Oltre al suo lavoro davanti alla telecamera, Rawat ha anche lavorato come preparatore fiscale per l’intrattenimento.

Al momento della sua morte, aveva appena festeggiato il suo 40° anniversario di matrimonio con la moglie Cathy.

“La sua famiglia era il suo più grande amore, poiché condivideva il suo impareggiabile senso dell’umorismo, intelligenza ed entusiasmo per la vita”, afferma il suo necrologio.

Clicca qui per iscriverti alla nostra newsletter di intrattenimento

CLICCA QUI PER L’APP FOX NEWS

Rawat è stato anche descritto come amore Gli artt Suonare il violino, godersi il teatro e gustarsi un buon whisky.

Altri crediti accumulati durante la sua vita includono la sua apparizione in “giorni della nostra vitae “generazioni”, “baywatch”, “razza” e “applausi”.