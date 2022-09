L’attore Ryan Grantham di “Riverdale” teme di subire violenze in prigione

Ryan Grantham — Chi era lui lui è stato condannato all’ergastolo In Canada – a rischio di trattamento brutale, o peggio, se è costretto a trascorrere il suo tempo in una struttura di massima sicurezza… secondo il suo avvocato, Chris Johnson .

Johnson dice a TMZ che Grantham è piccolo di statura e di corporatura leggera: è alto 5’2″ e pesa circa 100 libbre. Mentre il ragazzo ha 24 anni, ci è stato detto che sta passando per un adolescente… e sembra proprio un debole personaggi che ha interpretato nei film e in televisione.

Johnson è preoccupato che il suo cliente possa essere sottoposto a “intimidazioni fisiche, psicologiche e sessuali” se viene confinato in un carcere di massima sicurezza. Fondamentalmente, sente che Grantham non appartiene a lì, non solo per la sua fisicità… ma perché, nella sua mente, la situazione della punizione non si adatta a quel crimine specifico in queste circostanze particolari.