L’attrice Bryce Dallas Howard ha ottenuto “molto meno” di Chris Pratt per Jurassic World

Non è un nuovo annuncio Bryce Dallas Howard Ha guadagnato meno della sua stella maschile Chris Pratt a mondo giurassico I film, uno dei tanti esempi di notevoli divari retributivi di genere a Hollywood.

nel 2018, diverso Ha riferito che Howard ha guadagnato $ 8 milioni per il sequel del 2018 Mondo giurassico: regno caduto Mentre Pratt è stato pagato $ 10 milioni, anche se i due condividono la stessa fatturazione e tempo sullo schermo. In una nuova intervista a dall’internoTuttavia, l’attrice e regista 41enne Howard ha affermato che la disparità tra il loro compenso era in realtà più significativa.

Bryce Dallas Howard in Jurassica World Dominion (Foto: Universal Pictures/Courtesy Everett Collection)

“Il reportage è stato molto divertente perché sono stato pagato molto meno di quanto riportato e molto meno”, ha detto Howard alla pubblicazione. “Quando ho iniziato a negoziare giurassicoEra il 2014, ed era un mondo diverso, ed ero in svantaggio. Sfortunatamente, devi iscriverti a tre film, quindi le tue offerte sono decise”.

Howard ha fornito oggetti di scena a Pratt per aiutarla a lottare per la parità di retribuzione quando si trattava di un altro giurassicoFonti di reddito correlate, come giostre e videogiochi.

“Quello che sto per dire è che io e Chris ne abbiamo discusso, e ogni volta che c’era l’opportunità di muovere l’ago su cose che non erano già state negoziate, come un gioco o un viaggio, mi diceva letteralmente: ‘Tu i ragazzi non devono nemmeno fare nulla “, ha detto Howard. Con tutte le negoziazioni. Saremo pagati allo stesso modo e non devi pensarci, Bryce. “

“E lo amo così tanto per averlo fatto. Davvero, perché sono stato pagato per questo tipo di cose più di quanto non abbia mai fatto per il film”.

Claire (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) cercano di calmare Macy (Isabella Sermon) in “Jurassic World: Fallen Kingdom”. (Foto: Universal Pictures/Courtesy Everett Collection)

Howard e Pratt giurassico trilogia, lanciata nel 2015 con mondo giurassico Concluso con giugno Mondo giurassico: dominioHa generato oltre 1,4 miliardi di dollari negli Stati Uniti e 3,8 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Come sottolinea Insider, le questioni relative al divario retributivo di genere di Hollywood sono diventate sempre più pubbliche negli ultimi anni, come Ellen Pompeo (anatomia dell’istintoe Michelle WilliamsTutti i soldi del mondo), tra coloro che sono disposti a guadagnare molto meno dei loro colleghi maschi.

La discrepanza salariale era così comune, infatti, che si è qualificato per questo notizia Quando è stato rivelato che Scarlett Johansson aveva un stesso Come i co-protagonisti maschi di Vendicatori Film.