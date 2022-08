L’attrice Denise Doves è morta all’età di 64 anni

L’attrice televisiva Denise Doves è morta all’età di 64 anni in seguito a una battaglia contro la meningite virale, ha detto la famiglia sabato.

Dopo la sua morte sono arrivati ​​tributi per l’attore “Beverly Hills, 90210” e “Insecure”. dichiarato Da sua sorella Tracey su Instagram.

“Voglio cogliere questo momento per ringraziare i nostri amici e la nostra famiglia per tutto l’amore e le preghiere”, ha scritto. “È con il cuore molto pesante che informo tutti che mia sorella Denise Toews è morta per incontrare la nostra famiglia nella vita eterna”, ha scritto Tracy.

“Denise Yvonne Dows era la sorella più straordinaria, una consumata, una grande attrice, mentore e regista. Era la mia migliore amica e l’ultimo membro della famiglia. Denise vi amava tutti. So che veglia su di noi con tutto l’amore che ha.

La sua scomparsa è stata anticipata segnalato Attraverso la linea TV.

Dows era lì In coma Per almeno una settimana dopo che le membrane protettive che circondano il suo cervello e il midollo spinale si sono infiammate.

Dows a un concerto tributo per il leggendario Ray Charles il 22 ottobre 2004. Paul Mounce/Corbis tramite Getty Images

Ian Ziering, che ha interpretato la studentessa di Yvonne Teasley, vice preside della Dows’ West Beverly Hills High in “90210”, l’ha ricordata come una grande attrice e un'”anima amorevole”.

“È molto triste dire che Denise Dawes è morta. per tutto

Gli anni in cui ho lavorato a Beverly Hills 90210, le mie scene con Denise Will Alvarez [sic] Essere

Molto ricordata con affettuoso rispetto per il suo talento e la sua anima gentile

Lei è una.

“Alcune delle mie più calorose risate fuori campo erano tra lei e me [sic] Disciplinala. Sig.ra. Teasley servirà il mio Steve Saunders. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che amava. Dio ti benedica Denise, porta avanti quell’eredità”, ha detto ha scritto Su Instagram.

Dowse alla 26a edizione dei NAACP Theatre Awards il 21 novembre 2016. Leon Bennett/Getty Images

“Grey’s Anatomy”, “The X-Files”, “Criminal Minds”, “Bones”, “House”, “Monk”, “Law & Order”, “Una mamma per amica”, “Charmed”, “The Bernie Mac Show, “”Nip/Tuck”, “Mosha”, “Sorella, sorella”, “ER”, “Passo dopo passo”, “Buffy l’ammazzavampiri”, “Seinfeld” e “Full House” – tra gli altri.

Tracy ha detto a Page Six che sua sorella è molto orgogliosa del film “Remember Me: The Mahalia Jackson Story”, presentato in anteprima al Pan African Film Festival 2022 ad aprile.

“Ha vinto diversi premi come miglior regista ai festival cinematografici quest’anno”, ha detto Tracy.