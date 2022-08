L’attrice di Hollywood Anne Heche è in coma dopo un incidente d’auto

LOS ANGELES (Reuters) – L’attrice hollywoodiana Anne Heche è ricoverata in ospedale in condizioni critiche, coma e collegata a un respiratore, quattro giorni dopo essere stata gravemente ferita in un incidente d’auto a Los Angeles, ha detto un portavoce.

Heche, 53 anni, è stata ricoverata in ospedale poco dopo che il minivan che stava guidando è andato fuori controllo in un quartiere del Westside a Los Angeles venerdì mattina tardi, irrompendo in una casa e dandogli fuoco, secondo la polizia.

Nessuno all’interno della casa è rimasto ferito, ma l’esplosione ha dato fuoco all’abitazione, provocando la risposta di decine di vigili del fuoco.

Un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles ha dichiarato lunedì che la causa e le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.

Michael McConnell, un membro della società di gestione dei talenti di Los Angeles che rappresenta, Zero Gravity Management, ha detto che Heche è in coma e non ha ripreso conoscenza da poco dopo l’incidente.

“In questo momento, è in condizioni molto critiche”, ha detto a Reuters in un messaggio di testo, aggiungendo che Hetchi “soffriva di una grave lesione polmonare che richiedeva ventilazione meccanica e ustioni che richiedevano un intervento chirurgico”.

Il Los Angeles Times ha citato il proprietario del salone Richard Glass a Venice Beach, raccontando una visita di Heck al suo negozio poco prima dell’incidente, definendola una “dolce bambina” perché venerdì mattina ha comprato una parrucca rossa.

Heche è diventata famosa per il suo lavoro vincitore di un Emmy nel dramma televisivo diurno “Another World” e ha continuato a recitare in altri ruoli cinematografici tra cui la serie HBO “Hung” e film come “Wag the Dog” e “Cedar Rapids”.

Ha fatto notizia alla fine degli anni ’90 per una relazione con la comica Ellen DeGeneres nel periodo in cui DeGeneres si è dichiarata lesbica pubblicamente. Dopo la loro separazione, Heche ha sposato il fotografo Coleman Laffoon, ma in seguito hanno divorziato e ha trascorso alcuni anni in una relazione con l’attore James Tupper, il suo co-protagonista nel programma televisivo di breve durata “Men in Trees”.

