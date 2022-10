L’aumento della previdenza sociale COLA faciliterà l’inflazione

“È la spina dorsale del nostro sistema pensionistico”, ha affermato Alicia Monell, direttrice del Center for Retirement Research. È la base da cui ognuno dipende o su cui costruisce. Non ci sono dubbi su questo”.

Per Tish Lyon, 71 anni, un assegno di previdenza sociale più ampio l’aiuterà a mantenere l’affitto, che è aumentato del 5% l’anno scorso. (La signora Leon possiede la casa mobile, ma non il terreno.) Alla fine le consentirebbe anche di risparmiare abbastanza soldi per apportare miglioramenti alla casa. Il suo attuale assegno di circa $ 2.100 è circa l’80 per cento del suo reddito. Preleva altri $ 500 al mese dai suoi risparmi per la pensione, che ha raccolto mentre lavorava come responsabile d’ufficio in un’organizzazione no profit.

“Il prezzo della vita è davvero alto”, ha detto la signora Lyon, che vive a Lakeside, in California, e ha apportato alcune modifiche, come limitare la sua guida per mantenere bassi i costi del gas. “Quando guido, cerco di fare il più possibile quando sono fuori”.

Quest’anno, i pensionati potranno anche mantenere una parte maggiore dell’aumento annuale del loro assegno di previdenza sociale. Nell’ultimo anno, i beneficiari di Medicare hanno dovuto assorbire un aumento significativo dei loro premi, che vengono detratti dalla busta paga. Ma quest’anno, per la prima volta in più di un decennio, i premi diminuiranno. Il premio mensile standard per Medicare Parte B, che copre le visite mediche e i servizi ospedalieri ambulatoriali, sarà di $ 164,90 nel 2023, o $ 5,20 in meno rispetto a quest’anno, secondo il Centri di servizi Medicare e Medicaid.

La signora Hinojos, una pensionata a Hacienda Heights, in California, lavora da quando aveva 15 anni. Ha svolto il suo ultimo lavoro, principalmente in lavori di contabilità in un college privato, per quasi quattro decenni.

Ma è stato difficile stanziare una grossa somma per la pensione mentre cresceva suo figlio come una madre single. Aveva risparmiato un po’ di soldi nel suo 401 (k), ma ha detto che due crolli di mercato hanno ridotto i suoi risparmi. Ha anche ritirato il denaro in un altro punto nel tentativo di salvare la sua casa pignorata, ma lo ha perso comunque.

“Ha finito per buttare soldi buoni dopo male”, ha detto la signora Hinojos, che sta cercando di mantenere il conto degli acquisti sotto i 200 dollari al mese e ha ottenuto dei risparmi da un parente, che ha messo da parte per Medicare. “Di conseguenza, molti dei miei 401 (k) soldi sono stati scaricati”.

La previdenza sociale è stata una forza stabilizzatrice. «Con tutti i miei capricci», disse la signora Hinojos, «non so cosa farei senza di lei».