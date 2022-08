L’aumento delle temperature notturne a causa dei cambiamenti climatici può interrompere il sonno e aumentare di sei volte la mortalità entro il 2100

Parco statale del deserto di Anza Borrego. (Eans)

Un nuovo studio globale ha avvertito dell’aumento delle temperature notturne dovute ai cambiamenti climatici, nonché del rischio di morte – quasi sei volte tanto in futuro – a causa del calore eccessivo che interrompe i normali schemi di sonno.

Secondo ricercatori provenienti da Cina, Corea del Sud, Giappone, Germania e Stati Uniti, si prevede che le notti estremamente calde causate dai cambiamenti climatici aumenteranno il tasso di mortalità globale fino al 60% entro la fine del secolo.

Lo studio, pubblicato su The Lancet Planetary Health, afferma che il calore ambientale durante la notte può interrompere la normale fisiologia del sonno e la mancanza di sonno può danneggiare il sistema immunitario e aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, malattie croniche, infiammazioni e condizioni di salute mentale .

“I rischi del surriscaldamento notturno sono stati spesso ignorati”, ha affermato il coautore dello studio Yuqiang Zhang, uno scienziato del clima dell’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill negli Stati Uniti.

ha detto Zhang del Dipartimento di Scienze e Ingegneria Ambientale della Gillings School.

I risultati mostrano che l’intensità media degli eventi notturni caldi quasi raddoppierà entro il 2090, da 20,4 °C a 39,7 °C in 28 città dell’Asia orientale, aumentando il carico di malattie perché il calore in eccesso interrompe i normali schemi di sonno.

Questo è il primo studio a stimare l’effetto delle notti calde sui rischi di mortalità associati ai cambiamenti climatici.

I risultati hanno mostrato che il carico di mortalità potrebbe essere molto più alto dell’aumento medio giornaliero della temperatura stimato, suggerendo che il riscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici potrebbe avere un impatto preoccupante, anche sotto i vincoli dell’accordo sul clima di Parigi.

Il team ha stimato la mortalità per surriscaldamento in 28 città in Cina, Corea del Sud e Giappone tra il 1980 e il 2015 e l’ha applicata a due scenari di modellizzazione del cambiamento climatico allineati con scenari di riduzione del carbonio che erano stati adattati dai rispettivi governi nazionali.

Con questo modello, il team è stato in grado di stimare che tra il 2016 e il 2100 il rischio di morte per notti gravi sarebbe aumentato di circa sei volte.

Questa aspettativa è molto più alta del rischio di mortalità dovuto al riscaldamento medio giornaliero suggerito dai modelli di cambiamento climatico.

“Dal nostro studio, sottolineiamo che quando si valuta il carico di malattia dovuto a una temperatura non ottimale, i governi e i responsabili politici locali dovrebbero considerare gli effetti aggiuntivi sulla salute dei cambiamenti sproporzionati della temperatura durante il giorno”, ha affermato Haidong Kan, professore alla Fudan University. In Cina.

Poiché lo studio includeva solo 28 città di tre paesi, Zhang ha affermato che “l’estrapolazione di questi risultati all’intera Asia orientale o ad altre regioni dovrebbe essere prudente”.

