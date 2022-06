Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill nella loro intervista “Jurassic”.

oro Accidenti, non sapevo che ti sentissi così forte con me!

niente L’ho trovato un po’ scoraggiante, ma la cosa grandiosa di Jeff è che è anche un adorabile stronzo. E così me ne sono innamorato fin dal primo giorno.

Come è cambiata la tua vita quando “Jurassic Park” è diventato il film con il maggior incasso di tutti i tempi?

oro Non mi concentro affatto sul trading – mi considero ancora uno studente umile nello sforzo creativo – ma ricordo che il weekend di apertura è stato emozionante. A volte faccio grandi cose che penso spiccano, e te lo dico io, passa una settimana, come se non fosse mai successo. Non ricevo una sola chiamata. Succede abbastanza spesso, rimarrai sorpreso.

niente Un giorno, Bruce Dern [Laura’s father] È venuto a casa mia per lasciarlo cadere [her] Poi mi prese da parte e mi diede una pacca sulla spalla. Disse: “Figlio, lo sai? Hai un buono pasto per tutta la vita qui”. Ora, forse è vero. Da allora non ho smesso di lavorare.

Dern Speri che se accade un momento come questo, la tua scala Richter non cambierà in base a come misuri ciò che vuoi fare. Ricordo che Jeff leggeva un copione e diceva: “È quello che dovresti fare dopo Jurassic Park”, ed era “Cittadina Ruth”. Potrei tornare indietro e fare, come, la ragazza del film d’azione, ma ci vuole un grande artista per dire: “Non fare l’ovvio. Fai ciò che ami e sii audace”.

oro Nel corso dei decenni, la mia vita è cambiata molto. Sono una persona diversa che mai perché ho lavorato a quel primo film e con questi ragazzi in particolare – sono migliorato molto. E tutte le persone che ho incontrato attraverso gli aneddoti sono state commosse, toccate, deliziate, intrattenute, entusiaste di tutto ciò che è “Jurassic” – questo è un grosso problema.