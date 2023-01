Lauren Sanchez, fidanzata di Jeff Bezos, dice che Southwest l’ha rifiutata come assistente di volo a causa del suo peso

La fidanzata di Jeff Bezos Lauren Sanchez RSpiega che una volta è stata rifiutata per un lavoro di assistente di volo a causa del suo peso.

La giornalista e pilota di elicotteri di 53 anni ha ricordato che aspirava a diventare un’assistente di volo quando aveva 18 anni, ma ha perso una posizione con Southwest Airlines nel 1989 dopo aver fallito nell’ottenere un peso obbligatorio.

“All’epoca ti stavano pesando e io pesavo 121 libbre”, ha ricordato il vincitore dell’Emmy durante un’intervista al Wall Street Journal. Hanno detto: devi avere 115 anni.

Sanchez ha detto allo sbocco che avrebbe risposto diversamente se questa situazione si fosse verificata ora.

La presentatrice ha detto che avrebbe detto alla compagnia aerea: “Non voglio essere una hostess. Voglio essere un pilota!”

Fino agli anni ’90, molte compagnie aeree avevano requisiti rigorosi di altezza e peso per gli assistenti di volo e peso obbligatorio.

per me Compagnie aeree del Sud-ovest’ la pagina del lavoro, “I candidati per assistenti di volo del cibo devono avere un peso proporzionato all’altezza in modo tale da mantenere un aspetto presentabile e la capacità fisica di svolgere tutte le funzioni della posizione non sia ostacolata”.

Inoltre, “le persone in cerca di lavoro devono essere in grado di sollevare oggetti che pesano fino a 50 libbre dal livello del suolo al livello delle spalle, come richiesto”.

Un rappresentante di Southwest Airlines non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Fox News Digital.

Sanchez ha continuato a diventare giornalista e conduttore presso KTVK a Phoenix, in Arizona, e in seguito ha lavorato per Fox Sports Net, Fox 11 a Los Angeles e Extra.

La nativa del New Mexico, i cui genitori sono piloti, ha conseguito la licenza di pilota di elicottero nel 2016. In seguito ha lanciato Black Ops Aviation, una società di produzione e produzione di film aerei di proprietà femminile.

Sanchez ha detto che fa uno sforzo per volare almeno tre volte alla settimana per rimanere aggiornata, e spesso sale nella cabina di pilotaggio per far volare i Bezos, 59 anni, e le loro famiglie in giro per il mondo.

“Non so perché più donne non lo facciano”, ha detto al Wall Street Journal.

il Ex conduttore di “Show”. Spiega di aver fondato Black Ops Aviation quando ha notato che non c’erano altre compagnie aeree di proprietà femminile.

“Meno del nove per cento dei piloti sono donne”, ha detto. “Ecco! Da questa percentuale, ci sono meno piloti di elicotteri. Quanti piloti vedi in ogni film? Cosa vedi? Vedi piloti maschi. E così via [women] Non ti rendi conto che possono farlo”.

Sanchez ha detto che altre donne sono sorprese e commosse nell’apprendere che lei è un pilota.

“Sono scioccati!” Lei disse. Sono come, ‘Cosa? Sei tosto! E voglio dire che non è poi così difficile, voglio che più donne ci entrino”.

La Sanchez ha dichiarato al WSJ di essere molto entusiasta dei suoi piani di guidare una missione tutta al femminile nello spazio su Blue Origin, che avrà luogo entro il 2024.

“Saranno le donne a fare la differenza nel mondo, ad avere un impatto e ad avere un messaggio da inviare”, ha detto.

Cinque donne si uniranno a Sanchez nella missione, ma i loro nomi non saranno annunciati fino alla data di lancio.

Anche se Sanchez ha affermato che Bezos sta ottenendo la licenza di pilota, ha detto che il fondatore di Amazon non si unirà a lei nel compito.

“Per quanto voglia fare questo viaggio, dovrò trattenerlo”, ha detto Sanchez. “Ci rallegrerà tutti da bordo campo”.

Sanchez e Bezos hanno reso pubblica la loro relazione nel 2019 mentre stavano divorziando dalle loro ex mogli, Patrick Whitesell e Mackenzie Scott.

L’ex emittente ha affermato che lavorare con Bezos nella missione Blue Origin e in altri progetti è “la più grande esperienza che abbia mai avuto”.

“Ho sempre avuto una carriera molto separata dal mio partner”, ha detto. “Penso che ora posso lavorare con il mio partner, stare con lui tutto il tempo… amiamo stare insieme e amiamo lavorare insieme”.