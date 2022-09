L’Australia dopo la morte della regina: perché i diritti degli aborigeni hanno la priorità sul voto per il re

Venerdì, durante una partita televisiva tra le squadre dell’Australian Football League (AFLW) a Melbourne, i giocatori sono rimasti in attesa di un riconoscimento da parte dello stato seguito immediatamente da un minuto di silenzio per la regina.

Tuttavia, una dichiarazione secondo cui i giocatori si trovavano su una terra aborigena “non autorizzata”, seguita da un tributo all’ex monarca del paese che secondo lui era a disagio per alcuni.

L’incidente illustra il dolore costante che i popoli delle Prime Nazioni hanno provato in Australia dall’occupazione del loro paese da parte dei coloni britannici nel 1788. In altri paesi del Commonwealth, La morte della regina Alcuni mormorii – alcuni più forti di altri – hanno scatenato mosse per abbandonare la monarchia britannica per una repubblica. Ma in Australia, nonostante le opinioni pro-repubblica del primo ministro Anthony Albanese, non c’è una spinta coordinata in quella direzione.

In interviste e conferenze stampa dalla morte della Regina, Albanese ha più volte affermato che non è il momento di parlare di repubblica. Il movimento repubblicano australiano sembrava essere d’accordo, martedì, a sospendere la sua campagna su questo tema fino a dopo il periodo di lutto “per rispetto della regina”.

Ma per l’Albanese, la riluttanza a spingere per una repubblica per ora non è solo una questione di rispetto per il defunto monarca. Il leader laburista ha promesso di tenere un referendum pre-elettorale per riconoscere il popolo delle Prime Nazioni australiane nella costituzione durante il suo primo mandato di tre anni, se vince la carica.

Quando è stato chiesto ad Albanese lunedì, ha detto: “Ho detto all’epoca che non potevo immaginare una circostanza in cui abbiamo cambiato il nostro capo di stato in un capo di stato australiano ma non abbiamo riconosciuto le persone delle Prime Nazioni in la nostra costituzione e il fatto che viviamo con la più antica cultura continua sulla Terra. Quindi queste sono le nostre priorità in questo termine”.

sonoro “no”

Cambiare la costituzione richiede che la maggioranza degli australiani in tutto il paese, così come la maggioranza nella maggior parte degli stati, voti “sì” in un referendum, ed è un compito notoriamente difficile. Dall’unione nel 1901, Solo otto su 44 proposte di modifica costituzionale È stato approvato.

L’ultimo rifiuto è arrivato nel 1999, quando ai cittadini del paese è stato chiesto se volevano sostituire la regina e il governatore generale con un presidente.

A quel tempo, la campagna si concentrava sull’interruzione dei legami con una vecchia monarchia e sull’andare avanti come una nuova e audace nazione multiculturale decisa a forgiare la propria strada. Le questioni indigene non erano in cima all’agenda, anche se una seconda domanda è stata posta agli australiani, per accettare un nuovo preambolo della Costituzione in onore dei popoli delle Prime Nazioni per il loro parentela con le loro terre. “Anche questo è fallito, con gli anziani aborigeni quel giorno che si sono lamentati di non essere stati consultati sulla stesura.

Non è stata una sorpresa. I popoli indigeni si lamentano da tempo del fatto che le loro voci non siano state ascoltate dai governi successivi, tanto che nel 1999 un uomo Yauru, Peter Yeo, vicecancelliere delle First Nations presso l’Australian National University (ANU), ha seguito il consiglio di un anziano per trasmettere il loro messaggio alla regina.

“Faresti meglio ad andare a trovare quella vecchia fuori… perché qui la chiamano nel modo sbagliato”, ricorda Yu, “Il vecchio ha detto alla CNN che il vecchio intendeva dire che l’unica volta che i residenti avevano sentito parlare dell’originale il nome della regina era quando sono stati arrestati. “Sentivano che a causa del rispetto della società per la regina, il suo nome era contaminato e la sua reputazione era offuscata e quindi dovevamo andare a spiegare la situazione”, ha detto.

Così hanno fatto.

Ha detto che Yu e la sua delegazione hanno incontrato la regina Elisabetta per circa 30 minuti a Buckingham Palace e hanno ricevuto un caloroso benvenuto dal monarca rispetto a qualsiasi governo del Regno Unito o dell’Australia.

Oggi, Yeo afferma che le opinioni all’interno della comunità aborigena australiana sulla regina sono contrastanti, come lo sono la maggior parte delle società.

“Ci sono sentimenti forti”, ha detto. “E soffriamo ancora per tutta la forza delle conseguenze del colonialismo. Ma li riteniamo personalmente responsabili di questo? Io no”, ha detto. “L’unico di cui sono responsabile è il governo australiano… Governi che hanno deliberatamente trascurato il loro dovere di diligenza. Questo è ciò di cui sono arrabbiato”.

Vota per il Parlamento

Entro la fine del suo primo mandato, Albanese ha promesso un referendum sul voto del Parlamento, un organismo sancito dalla Costituzione che per la prima volta avrebbe dato voce agli indigeni nelle leggi che li riguardano.

John Warhurst, professore emerito di scienze politiche all’ANU ed ex presidente dell’Australian Republic Movement, afferma che il referendum sul voto del Parlamento è “senza dubbio la priorità numero uno” sulla repubblica.

“Non avrai un disaccordo su questo tra i repubblicani”, ha aggiunto.

Warhurst ha affermato che il voto del Parlamento è importante per una serie di motivi. “È una linea nella sabbia sul passato coloniale dell’Australia. È una linea nella sabbia sulle relazioni razziali in Australia … e penso che anche il messaggio a livello internazionale sarebbe scioccante, se non riuscissimo a passare questo referendum”.

Tuttavia, non tutti i popoli indigeni supportano questo concetto.

Tiluna Pete, una donna aborigena di Ngarloma, Kariyara e Miriam e isolana dello Stretto di Torres, è responsabile del gruppo Facebook “Voice No to Constitutional Change”, che conta 11.000 membri.

Ritiene che non abbastanza indigeni abbiano avuto voce in capitolo nella stesura del documento che ha portato a piani per dichiarare la voce del Parlamento. Dice che il governo è già a conoscenza dei problemi indigeni ma non ha fatto abbastanza per risolverli – e questo non cambierà con il referendum sul voto del Parlamento.

“Tutto ciò che farà è solo indebolire la popolazione indigena e rafforzare il Parlamento contro di noi”, ha affermato.

Pete dice che si dovrebbe tenere un referendum tra gli indigeni per vedere chi sostiene il cambiamento prima che qualsiasi domanda venga posta al grande pubblico.

Warhurst afferma che approvare il voto del Parlamento renderebbe più facile approvare più cambiamenti costituzionali, ma d’altro canto, rifiutarlo potrebbe significare un percorso più lungo per la Repubblica.

Ha detto che dopo che il voto del Parlamento sarà passato, l’Australia potrebbe essere pronta a considerare la vita dopo la monarchia.

Ha detto che potrebbe non succedere per altri cinque o dieci anni, ma che la campagna sulla questione dovrebbe iniziare presto “da zero” perché l’Australia non è lo stesso posto in cui era nel 1999.

Convincere gli australiani che era tempo di una repubblica sarebbe probabilmente più facile a quel punto, perché la nostalgia per il regno della regina sarà trasmessa alle generazioni più anziane, che sono cresciute grazie a rapporti molto più stretti con la monarchia britannica.

“La presenza della regina Elisabetta è stata influente per alcuni nel mantenere lo status quo”, ha detto Warhurst. “Quindi penso che ora che siamo passati a un nuovo re, parte dell’esitazione nella società australiana è scomparsa”.

Tuttavia, Yu, dell’ANU, ha affermato che la questione aborigena in Australia deve essere affrontata prima che si possa parlare di qualsiasi repubblica.

“Come puoi avere una repubblica senza stabilirla con i primi popoli?” Chiesto. “Per me, questa è una sciocchezza. Non ha integrità. Non ha senso morale o spirito”.