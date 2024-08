L’Australia limita il diritto dei dipendenti di disconnettersi da Internet

L’Australia stabilirà regole senza contatto con il tuo manager e imporrà sanzioni severe per i trasgressori.

precedentemente quest’annoL’anno scorso, il Paese ha approvato una legislazione che ha dato ai lavoratori ciò che molti desiderano: la possibilità di ignorare il proprio capo dopo il lavoro.

La legge, approvata a febbraio ed entrata in vigore lunedì, copre quello che è noto anche come “diritto alla disconnessione”. E ora, i telefoni di milioni di lavoratori australiani potrebbero nuotare con pesci australiani esotici gonfi quando si staccano dalla presa. In questo nuovo articolo, Forza lavoro esposta In effetti, la maggior parte dei dipendenti non può essere punita per non aver risposto ai propri capi al di fuori dell’orario di lavoro.

I datori di lavoro possono comunque contattare un dipendente al termine della giornata lavorativa, ma non aspettarsi che risponda ai messaggi di testo. Questo perché la legislazione “protegge i dipendenti che si rifiutano di monitorare, leggere, rispondere a una chiamata o tentare di chiamare al di fuori dell’orario di lavoro, a meno che il loro rifiuto non sia irragionevole”, secondo Materiali per la stampa Dal tribunale australiano sul lavoro, la Fair Work Commission (FWC).

Il FWC è attivato Più giudizio Quali controversie sono irragionevoli in base a fattori inclusi, ma non limitati a, la natura del lavoro, il motivo del contatto e se al dipendente vengono pagati gli straordinari.

Se si scopre che un lavoratore non rispetta i propri impegni inutilmente, la Fair Work Commission può emettere multe fino a 19.000 A$ per un singolo dipendente o fino a 94.000 A$ per un’azienda, per dipendente. ReutersDall’altra parte dell’acqua, ciò ammonta a circa 13.000 dollari per i direttori e 63.700 dollari per la società colpevole.

L’Australia non è l’unico paese che ha recentemente cercato di aiutare i dipendenti a mantenere i propri confini tra lavoro e vita privata. Nel 2017, Lo ha annunciato la Francia Il diritto di licenziarlo, e nemmeno lui scherzava Titolare di azienda di disinfestazione Solo un anno dopo è stato multato di 60.000 euro per non aver rispettato la legge.

Da allora, tale legislazione ha acquisito slancio in alcune parti del Regno Unito Sud America e altrove in EuropaAlla luce della pandemia e con la diffusione del lavoro a distanza, queste regole sono diventate più diffuse e urgenti. Anche se i dipendenti potrebbero non avere gli stessi orari di lavoro rigidi, i loro orari sono più ambigui e talvolta portano a… Giornate lavorative più lunghe In breve, i confini si stavano erodendo.

E negli Stati Uniti, Retribuzione degli straordinari È stato ridotto al punto in cui i dipendenti ora inseriscono la media Nove ore non retribuite di ore straordinarie ogni settimana, secondo un sondaggio condotto da ADP nel 2021. Nel Paese non esistono norme sul “diritto alla disconnessione”, sebbene sia stata recentemente introdotta una legislazione ca.

La comunicazione potrebbe essere diventata più semplice che mai con l’avvento di Zoom, Slack e di tutti gli strumenti aziendali che causano un leggero disagio, creando nell’impiegato l’opposto della risposta pavloviana. È semplicemente un fenomeno recente che i capi bisognosi abbiano il tuo numero.

“È così facile creare contatti che il buon senso non è più applicabile”, ha detto a Reuters la presidentessa dell’Australian Council of Trade Unions, Michelle O’Neill. “Pensiamo che questo spingerà i datori di lavoro a riflettere se hanno davvero bisogno di inviare quel messaggio o quell’e-mail .” .

Ha descritto la recente approvazione della legge come una “giornata storica per i lavoratori”, anche se non tutti ne sono contenti, soprattutto quelli che rappresentano i datori di lavoro.

“Le leggi sul diritto alla disconnessione sono affrettate, sconsiderate ed estremamente confuse”, ha affermato il gruppo industriale australiano in una dichiarazione distribuita dall’Agence France-Presse, avvertendo che i dipendenti potrebbero confondersi nel programmare turni extra dopo l’orario di lavoro.

In ogni caso, il Primo Ministro Anthony Albanese potrebbe ritenersi soddisfatto di questa giornata invernale australiana.

“Quello che stiamo semplicemente dicendo è che qualcuno che non viene pagato 24 ore al giorno non dovrebbe essere penalizzato se non è online e disponibile 24 ore al giorno”, ha detto prima. Febbraio.