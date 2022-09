Lavoratori aeroportuali di San Francisco arrestati e martirizzati per “disobbedienza civile”

sindacato dei lavoratori del settore alimentare Aeroporto Internazionale di San Francisco Dice che 41 manifestanti sono stati arrestati e citati come ostacoli al traffico.

Il sindacato, Unite Here Local 2, ha dichiarato venerdì in un comunicato stampa che il gruppo intende praticare la “disobbedienza civile” con la possibilità di “Blocco del trafficoProtesta contro gli alti salari.

Un comunicato stampa del gruppo ha affermato che i membri del sindacato e i sostenitori di “Unite Here Local 2” hanno bloccato il traffico fuori dal Terminal 3 dell’aeroporto venerdì pomeriggio.

I lavoratori dei servizi di ristorazione aeroportuali hanno votato con il 99,7% a favore dell’autorizzazione di uno sciopero ad agosto.

Gli scioperi si stanno diffondendo in un contesto di inflazione e mercato del lavoro teso

“La pacifica disobbedienza civile, oltre ai picchetti di centinaia di lavoratori e sostenitori, ha attirato l’attenzione sulla lotta dei lavoratori contro i salari poveri e l’assistenza sanitaria inaccessibile”, un comunicato stampa dei sindacati.

Secondo il comunicato stampa, molti lavoratori dei fast food “non vedono un aumento da tre anni”, guadagnando $ 17,05 l’ora, il che richiede alle persone di fare due o tre lavori per sbarcare il lunario.

Lucinda To, assistente di sala dello United Club e server di Cat Cora’s Kitchen in aeroporto, ha dichiarato in un comunicato stampa che vive quattro ore di sonno al giorno.

Il sondaggio ha rilevato che quasi il 50% dei dipendenti degli uffici di New York City va in ufficio in un tipico giorno feriale

“Devo fare due lavori per mantenere la mia famiglia e sono esausto per aver dormito quattro ore al giorno”, ha detto. “Guadagno $ 16,99 l’ora anche se il pasto in aeroporto costa almeno $ 20. Spero che questa protesta mostri alla gente che gli impiegati del San Francisco International Office hanno bisogno di un cambiamento e siamo pronti a scioperare per questo”.

Tra i presenti alla protesta c’erano l’ex deputata della California Lorena Gonzalez Fletcher e il senatore Josh Baker.

Porta la tua attività FOX in movimento facendo clic qui

Il sindacato lo ha notatopuò iniziare uno sciopero A che ora.”