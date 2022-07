Lavrov afferma che gli obiettivi della Russia in Ucraina ora vanno oltre la regione del Donbass

LONDRA (Reuters) – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha dichiarato mercoledì che le “missioni” militari di Mosca in Ucraina ora vanno oltre la regione orientale del Donbass, nella più chiara ammissione che gli obiettivi della guerra si siano ampliati negli ultimi cinque mesi.

In un’intervista con l’agenzia di stampa ufficiale RIA Novosti, Lavrov ha affermato che le realtà geografiche sono cambiate da quando i negoziatori russi e ucraini hanno tenuto colloqui di pace in Turchia a fine marzo, ma non sono riusciti a compiere alcun progresso.

Ha detto che l’attenzione all’epoca era sulle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk (DPR e LPR), due sedicenti entità separatiste nell’Ucraina orientale che secondo la Russia miravano a espellere le forze governative ucraine da essa.

“Ora la geografia è diversa, è lontana non solo dalla Repubblica Democratica del Congo e dalla LPR, ma anche dal Kherson, Zaporizhia e un certo numero di altre regioni”, ha detto, riferendosi ad aree al di fuori del Donbass che erano completamente o parzialmente catturato dalle forze russe.

“Questo processo sta proseguendo in modo logico e persistente”, ha affermato, aggiungendo che la Russia potrebbe aver bisogno di ulteriori progressi.

Se l’Occidente, motivato da “rabbia impotente” o dal desiderio di aggravare ulteriormente la situazione, continua a pompare l’Ucraina con armi a lungo raggio come i sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità (HIMARS) di fabbricazione statunitense, le missioni geografiche continueranno. Oltre la linea attuale “, ha affermato Lavrov.

Ha affermato che la Russia non può consentire al presidente ucraino Volodymyr Zelensky “o al suo sostituto” di minacciare il suo territorio, il territorio della Repubblica Democratica del Congo e l’LPR con regimi a lungo termine – un riferimento occasionale e senza alcuna prova alla possibilità che il Il leader ucraino potrebbe non rimanere al potere.

Il ministro degli Esteri è la figura più schietta degli obiettivi di guerra della Russia in termini di territorio, quasi cinque mesi dopo che il presidente Vladimir Putin ha lanciato la sua invasione negando che la Russia intendesse occupare il suo vicino.

Putin ha detto all’epoca che il suo obiettivo era disarmare e “screditare” l’Ucraina – una dichiarazione che Kiev e l’Occidente hanno respinto come pretesto per una guerra espansionistica in stile imperiale.

Dopo essere stato sconfitto in un primo tentativo di conquistare la capitale ucraina, Kiev, il 25 marzo il ministero della Difesa russo ha dichiarato che la prima fase della sua “operazione militare speciale” era stata completata e che ora si sarebbe concentrata sul “raggiungere l’obiettivo principale, che è la liberazione del Donbass”.

Quasi quattro mesi dopo, ha acquisito Luhansk, una delle due regioni che compongono il Donbass, ma è ancora lontana dal catturare tutte le altre regioni, Donetsk. Nelle ultime settimane ha intensificato i suoi attacchi missilistici contro città in tutta l’Ucraina.

Scritto da Mark Trevelyan; Montaggio di Catherine Evans

